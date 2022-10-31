"Мертві орки не гудуть": Павло Зібров через 30 років переробив свій хіт "Мертві бджоли"

У 90-х Павло Зібров випустив один зі своїх хітів "Мертві бджоли". Невдовзі пісня отримає нове звучання. Замість бджіл народний артист України заспіває про мертвих орків – російських окупантів.

Про майбутній кавер на трек "Мертві бджоли" Павло Зібров розповів в ефірі ранкового шоу. Він зізнався, що ця ідея прийшла йому в голову під час чаювання з дружиною, донькою та зятем-бізнесменом.

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Павло Зібров переробив "Мертві бджоли" на "Мертві орки"

Пісню "Мертві бджоли не гудуть" 30 років назад ми написали з Юрієм Рибчинським. Вона живе по сей день. Вона дуже оптимістична. І зараз ми переробили її на сімейній вечері – я, Марина Володимирівна, моя дружина, Діанка та Андрюша Іщенко. Я кажу: "Давайте "Бджоли" переробимо "мертві бджоли не гудуть" на "мертві орки не гудуть". Зачепилися і почали фантазувати,

– прокоментував Павло Зібров.

Прем'єра треку про мертвих орків відбудеться за кілька тижнів. Цікаво, що замість кліпу Зіброву малюють мультфільм, де він в образі "Зібрембо" – з тризубом на грудях, пов'язкою на голові та автоматом, що стріляє бойовими бджолами.