В последние дни лета Павел Зибров собрал самых родных на фотосессии. Артист решил провести съемку дома, поскольку сейчас время с семьей ценится, как никогда раньше. Поэтому в семейном архиве Зибровых теперь стало больше атмосферных фотографий.

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Где проживает Павел Зибров

Зибров отметил, что пытается держать баланс, благодарит защитников за то, что может отдохнуть вместе с семьей, прочесть книгу, приготовить вместе завтрак, пообщаться.

Очень важно восстанавливать силы, наполняться эмоциями, чтобы дальше двигаться только вперед к победе!

– написал Павел Зибров под фото.

На фотографиях артист изображен с женой Мариной и дочерью Дианой. Сначала семья сфотографировалась в беседке во дворе своего дома, а затем позировала на фоне двухэтажного поместья. Дом Зибровых очень светлый и просторный. Вокруг него есть большая территория с идеальным газоном и множеством цветов. Летом, когда все цветет, это смотрится невероятно красиво. Также есть место, где можно посидеть с друзьями или самому насладиться тишиной и спокойствием.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Напомним, в конце июля шеф-повар Эктор Хименес-Браво вернулся в дом в Ирпене, где до войны жил вместе с любимой. Мужчина купил этот дом два года назад. К счастью, оккупанты не разрушили его. Теперь Эктор снова наслаждается времяпрепровождением в элитном коттеджном комплексе среди леса.