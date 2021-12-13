Звездный папа рассказал, что дочь всегда рядом с ним, поэтому ее будут поздравлять с 25-летием не только друзья и родные, но и коллеги.

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Павел Зибров о дне рождения и свадьбе дочери

Артист подчеркнул, что день рождения ребенка – это всегда большой праздник для семьи: "Диана в шоу-бизнес уже влилась, она мой пиар-директор, а когда нужно – то и парикмахер, и визажист, и SMM-специалист. Не буду говорить, что планируем пригласить 100 человек. Нет, главное не количественно, а качественно".

Также в 2022 году у семьи Зибровых должно быть еще одно крупное событие. Диана уже 5 лет встречается с бизнесменом Андреем Ищенко, несколько лет помолвлена ​​с ним. Однако свадьбу никак не могут сыграть из-за карантина.

Диана Зиброва и Андрей Ищенко / Фото с инстаграма бизнесмена

"Думаю, в 2022 году мы наконец-то ее сделаем. У нас 2 года пандемия. Мы только наметили – оборвалось, красная зона – оборвалось. Не хочется, чтобы там было 20 или 30 гостей. Хочется чуть больше, чтобы и друзья из шоу-бизнеса пришли. Мы уже знаем, какое у Дианы будет платье, какие кольца – это дизайнерская работа, потому что она все-таки в кругу художников выросла", – поделился Зибров.

Личная жизнь Дианы Зибровой