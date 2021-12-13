Зірковий татусь розповів, що донька завжди поруч із ним, тому її вітатимуть з 25-річчям не лише друзі та рідні, а й колеги.

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Павло Зібров про день народження та весілля доньки

Артист наголосив, що день народження дитини – це завжди велике свято для сім'ї: "Діана в шоу-бізнес вже влилась, вона мій піар-директор, а коли треба – то і перукар, і візажист, і SMM-спеціаліст. Не буду казати, що плануємо запросити 100 людей. Ні, головне не кількісно, а якісно".

Також у 2022 році у сім'ї Зібрових має бути ще одна велика подія. Діана вже 5 років зустрічається з бізнесменом Андрієм Іщенком, декілька років заручена з ним. Однак весілля ніяк не можуть зіграти через карантин.



Діана Зіброва та Андрій Іщенко / Фото з інстаграму бізнесмена

"Думаю, у 2022 році ми нарешті його зробимо. У нас 2 роки пандемія. Ми тільки намітили – обірвалося, червона зона – обірвалося. Не хочеться, щоб там було 20 чи 30 гостей. Хочеться трохи більше, щоб і друзі з шоу-бізнесу прийшли. Ми вже знаємо, яка в Діани буде сукня, які обручки – це дизайнерська робота, бо вона все-таки в колі митців виросла", – поділився Зібров.

Особисте життя Діани Зібрової