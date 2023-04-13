О новом патриотическом хоте дочери Оля Полякова рассказала в Instagram-stories. Артистка раньше показывала, как с двумя дочками отдыхала в Буковеле.

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В соцсети Полякова показала, какой талант имеет ее 11-летняя дочь. По словам звездной мамы, Алиса сосредоточенно вышивает крестиком. При том, девочка вышивает не что-нибудь, а целое украинское полотенце.



Дочь Оли Поляковой начала вышивать / Фото из инстаграм-сторис певицы

Правда, девочка отметила, что крестиком на этой ткани трудно вышивать, потому что "рисунок слишком мал", поэтому она стала вышивать "палочками".



Дочь Оли Поляковой начала вышивать / Фото из инстаграм-сторис певицы

Добавим, что с началом войны Оля Полякова отвезла своих дочерей в Великобританию где девушки учатся и живут. 18-летняя Маша быстро адаптировалась и постоянно там, а младшая Алисе скучает по дому, поэтому, по возможности, певица забирает ребенка в Украину.

На днях Оля Полякова показала свои фото в самом большом весе. Артистка рассказала, что когда-то набрала 22 килограмма и поделилась фотографиями с того периода.