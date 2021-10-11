Партнер Александры Зарицкой по "Танцам со звездами" намекнул, что влюблен в нее

В 6 выпуске "Танцев со звездами" партнер Александры Зарицкой Юрий Мешков сделал неожиданное заявление. Он признался, что лидер группы KAZKA нравится ему как девушка. Похоже, между ними настоящая "химия".

Свежий эфир "Танцев со звездами" посвятили "Вечеру кумиров". В дневнике Александра Зарицкая призналась, что ее вдохновением в этом году стал партнер Юрий Мешков.

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"У меня есть много людей, которые меня вдохновляют, но в этом году появился новый пример для вдохновения – мой партнер Юра. У меня больше причин любить себя, потому что он всегда делает мне комплименты говорит, что я красивая", – рассказала солистка KAZKA.

Она добавила, что стремится раскрываться от эфира к эфиру, чтобы оттянуть момент прощания с Юрием. Слова танцовщика ошеломили не меньше.

Она мне нравится как девушка. Она очень красивая, чувственная, с ней чувствуешь себя человеком. Саша – это мое сокровище,

– неожиданно заявил Юрий Мешков.



Александра Зарицкая с партнером Юрием Мешковым / Фото с инстаграма певицы

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