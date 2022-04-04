В своем фейсбуке женщина неожиданно написала сообщение, в котором объяснила, что сейчас на стороне Владимира Зеленского. Из-за чего она решила об этом написать – неизвестно, однако комментарии к публикации отключены.

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Я не являюсь фанатом Зеленского, я не голосовала за него, я не чувствовала и не признавала его своим президентом. Но я должен признать, что он стал моим президентом за эти почти 40 дней… Я не буду под этим постом спорить, что-то кому-то доказывать или отстаивать. Как говорил один мой знакомый: "п**деть – не мешки таскать", поэтому всем кому нужно почесать язык, идут и делают это на своих кухнях и страницах ФБ,

– говорит продюсер.

Она добавила, что если бы хотела прочесть что-то обидное о Зеленском, то она бы пошла на аккаунты россиян.

"Там они отрываются по полной. Но я не хожу по помойкам и помойкам, и не хочу, не буду читать это дерьмо в ленте новостей на своей странице! Я устала, у меня много дел и тратить свою энергию на неизвестно что не стану. Победа будет! Всем, кто верит в это и приближает ее любыми доступными методами и возможностями – цомки и объятия!" – добавила Елена Мозговая и сказала, что намеренно закрывает комментарии к публикации.