Wellboy в шоке: лейбл Papa music после скандала выпустил новую песню под псевдонимом артиста

Украинский лейбл Papa music неожиданно выпустил песню от имени Wellboy. Сам артист ничего об этом не знает, хотя подтвердил, что трек написал он. Однако после расторжения соглашения с лейблом Антон Вельбой не имеет доступа к своим официальным страницам на стриминговых платформах.

Певец шокирован таким поступком от Papa music. Напомним, что Wellboy еще в апреле разорвал отношения с продюсерским центром, но те подали на него в суд.

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Papa music выпустил новую песню от Wellboy

На официальных страницах артиста вышла работа "Документы в Дии", но сам Антон Вельбой к ним сейчас не имеет доступа.

Продюсеры говорят, что в этом году лейбл вместе с артистом строил много творческих планов. "Было уже записано несколько песен и мы готовились к премьеру. Но решение артиста уйти затормозило эти релизы. Мы решили презентовать одну из них – "Документы в Дии", – объяснили в Papa music.

На странице лейбла появилось объяснение, почему они издали песню Wellboy

После заявления Антона Вельбоя о прекращении сотрудничества с нами и многочисленной публичной грязи, первое мнение было заблокировать песни повсюду, выходившие под псевдонимом Wellboy. Но мы смотрим на количество прослушиваний песен и видео, которые люди снимают в соцсетях, и понимаем, что не имеем морального права отбирать эти песни, прежде всего, у слушателей творчества Wellboy,

– заявили в Papa music.

Ранее лейбл уверял, что Антон Вельбой не имеет права исполнять старые песни. Конфликт между нами не разрешился.



Papa music выпустил новую песню от Wellboy / Скриншот с их инстаграммы

Реакция Антона Вельбоя

По словам певца, слова песни "Документы в Дии" писал он лично. Кроме того, в треке звучит его голос. "Papa music, конечно, молодцы. Не ожидал", – иронически сказал Wellboy.

Артист передал "приветствие" лейблу, в том числе соучредителю Евгению Триплову. "Может, какой-нибудь клип прикольный будет? С двойником?", – пошутил Вельбой.



Реакция Антона Вельбоя на премьеру его песни / Скриншот с его инстаграммы

Что известно о скандале между Wellboy и лейблом Papa music: главное