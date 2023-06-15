Музыканты "Культурного десанта" решили оригинально отреагировать на события в Белгородской области. Они представили песню, которую написал Саша Чемеров. Идейным продюсером был Коля Серга.

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Премьера от "Культурного десанта"

Песня написана в жанре шансона и выражением эмоционального отклика украинцев на события в Белгороде. В тексте музыканты саркастически призывают белгородцев не бояться и обещают свободу, потому что "вас більше тримати не матиме права гнила та іржава московська держава".

Каждая песня "Культурного десанта" имеет свою цель, и наша цель сейчас – закрепить состояние сильной позиции, состояние понимания, что мы можем больше, чем думаем, состояние победителей, где условия диктует не враг нам, а мы ему, отталкиваясь от своих ценностей,

– прокомментировал Коля Серга.

Музыкант добавил, что посвящает песню украинцам. "Мы будем бороться до тех пор, пока не вернем все свое и все свои назад. Мы посвящаем песню украинцам и хотим зафиксировать, что силы добра дойдут до баланса и восстановления справедливости".

Коля Серга, Саша Чемеров и Миша Крупин презентовали клип – иронический анимационный коллаж, в котором генерал Валерий Залужный на военной технике проезжает мимо узнаваемых мест Белгорода.

"Нас там нет, но там есть наши и мы их обязательно защитим. Да здравствует свободная украинская Слобожанщина", – добавил Саша Чемеров.

"Культурный десант" (Саша Чемеров, Коля Серга, Миша Крупин) – "Білгород": смотрите видео онлайн

Заметим, что в Белгородской области продолжается борьба против преступного путинского режима. Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус совершают операции-рейды в Белгородскую область с мая – июня 2023 года.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов напоминает, что Украина к этим событиям не имеет отношения – это дела России. Он сообщил, что сейчас на Белгородщине продолжаются фильтрационные меры против населения – жителей там считают сторонниками повстанцев.