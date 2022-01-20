В пальто верблюжьего цвета: Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с щенком-терапевтом

Супруги герцогов Кембриджских вернулись к активной работе. На днях они побывали в больнице Ланкашира, где встретились с собакой-терапевтом.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон совершили новый светский выход. На этот раз они побывали в общественной лечебнице Ланкашира Clitheroe. Там герцоги Кембриджские пообщались с медицинским персоналом.

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Кейт и Уильям узнали, что в больнице есть две собаки-терапевты, которые "отвечают" за ментальное здоровье пациентов и работников. Фотографы подловили момент, на котором герцоги встретились с щенком Альфи, который попал в команду больницы недавно. Супруги были в восторге от четырехлапого.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с щенком-терапевтом / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон и принц Уильям с щенком-терапевтом / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

Образ Кейт Миддлтон

На новую деловую встречу герцогиня Кембриджская пришла в элегантном образе. Она надела трикотажное платье длины миди верблюжьего цвета от Iris and Ink, на которое накинула любимое пальто от Massimo Dutti.

, Кейт Миддлтон уже в третий раз повторяет образ с этим пальто. Еще в 2020 году она надела его для визита в детский центр Лондона, а в 2021 году примерила его для визита станции скорой помощи

Кэтрин соединила наряды с бежевыми замшевыми сапогами на высоком каблуке. Она уложила волосы пышными локонами, а на лице сделала легкий макияж.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с медперсоналом / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон и принц Уильям с медперсоналом / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Getty Images

Это уже второй выход Кейт Миддлтон в 2022 году. Для первого выхода в новом году она выбрала темно-синие брюки Jigsaw, трендовое голубое пальто и серьги-подвески от Accessorize.