Принцесса Йоркская на днях появилась на публике в Лондоне. Она попала в объективы папарацци во время прогулки по городу.

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Образ принцессы Евгении

Для выхода в свет внучка королевы Елизаветы II выбрала черную кофточку с белым воротничком и темные брюки. Также она надела стильное пальто сине-зеленого цвета с клетчатым принтом от французского бренда Sandro Paris.

Принцесса Евгения соединила наряды с кожаными сапогами Aquazzura на высоком каблуке. Она дополнила образ сразу двумя сумками – одной от Louis Vuitton и второй от Hauser & Wirth.

Look принцессы Йоркской обошелся ей в почти 7400 долларов – 200 тысяч гривен:

пальто стоимостью 700 долларов;

сапоги за 600 долларов;

сумка Louis Vuitton за 6 тысяч долларов;

сумка-шоппер за 75 долларов.

Добавим, чуть ранее Евгения рассказала, что запускает серию подкастов для благотворительной организации The Anti-Slavery Collective. Как отмечает издание Daily Mail, так принцесса хочет не только попробовать себя в медийной сфере, но и зарабатывать на жизнь. Ведь из-за секс-скандала с принцем Эндрю она вряд ли сможет обеспечивать себя как королевская особа.