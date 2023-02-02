Мое тело слабое, – Оззи Осборн сообщил, что уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Источник:Оззи Озборн
Британский музыкант Оззи Осборн огорчил фанов известием о своем здоровье и будущих концертах. Он сообщил, что не в состоянии выступать на сцене из-за давней травмы.
Знаменитый британский музыкант, которого называют "крестным отцом металла", сообщил о завершении гастрольной карьеры. Оззи Осборн признался, что делиться такими вещами – самое сложное.
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Оззи Осборн уходит со сцены
Музыкант вспомнил, что четыре года назад в феврале он упал и повредил позвоночник. Несмотря на долгое и всевозможное лечение, ему не удалось вернуть ту физическую форму, которая позволила бы продолжить гастролировать.
Моей единственной целью было с тех пор вернуться на сцену. Мой поющий голос в порядке. Однако после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и совсем недавно новаторского лечения киберникой (HAL) мое тело все еще физически слабо,
– заявил Оззи Осборн.
Оззи Осборн / Фото из инстаграма артиста
Рокер сообщил, что уходит со сцены и не сможет физически выступать с концертами в Европе и Британии. Впрочем, его команда работает над мыслями, мог ли он выступать без переездов из города в город.
"С чистой совестью я пришел к выводу, что физически не в состоянии выступать с моими будущими концертами в Европе и Британии. Я не могу совершить необходимое путешествие. Никогда бы я не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом. Моя команда сейчас придумывает идеи, где я смогу выступать, не переезжая из города в город и из страны в страну".
Осборн поблагодарил семью, друзей, группу, команду и поклонников за поддержку и преданность: "Вы дали мне жизнь, о которой я никогда не мечтал. Я люблю всех вас".
Болезни Осборна и его поддержка Украины
- Оззи Осборн признавался, что страдает из-за болезни Паркинсона, вызванной травмой спины и шеи. В 2020 году он жаловался на невыносимую боль и рассказывал, что чувствует холод и онемение в конечностях.
- Рок-легенда не только прекратил выступления, но и перестал часто появляться на публике. В ноябре 2022 года его заметили в Беверли-Хиллз, где он показался седой и имел в руках трость.
- Несмотря на проблемы со здоровьем, Оззи Осборн поддерживает Украину. Он с женой был готов принять украинских беженцев, а в сентябре выпустил пластинку Patient Number 9 в цветах украинского флага. Вырученные средства Осборн пообещал отдать в благотворительную организацию.