Мое тело слабое, – Оззи Осборн сообщил, что уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Британский музыкант Оззи Осборн огорчил фанов известием о своем здоровье и будущих концертах. Он сообщил, что не в состоянии выступать на сцене из-за давней травмы.

Знаменитый британский музыкант, которого называют "крестным отцом металла", сообщил о завершении гастрольной карьеры. Оззи Осборн признался, что делиться такими вещами – самое сложное.

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Оззи Осборн уходит со сцены

Музыкант вспомнил, что четыре года назад в феврале он упал и повредил позвоночник. Несмотря на долгое и всевозможное лечение, ему не удалось вернуть ту физическую форму, которая позволила бы продолжить гастролировать.

Моей единственной целью было с тех пор вернуться на сцену. Мой поющий голос в порядке. Однако после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и совсем недавно новаторского лечения киберникой (HAL) мое тело все еще физически слабо,

– заявил Оззи Осборн.



Оззи Осборн / Фото из инстаграма артиста

Рокер сообщил, что уходит со сцены и не сможет физически выступать с концертами в Европе и Британии. Впрочем, его команда работает над мыслями, мог ли он выступать без переездов из города в город.

"С чистой совестью я пришел к выводу, что физически не в состоянии выступать с моими будущими концертами в Европе и Британии. Я не могу совершить необходимое путешествие. Никогда бы я не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом. Моя команда сейчас придумывает идеи, где я смогу выступать, не переезжая из города в город и из страны в страну".

Осборн поблагодарил семью, друзей, группу, команду и поклонников за поддержку и преданность: "Вы дали мне жизнь, о которой я никогда не мечтал. Я люблю всех вас".

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