73-летний Оззи Осборн и его супруга Шэрон еще в начале апреля обращались к своей аудитории в инстаграмме с просьбой поддержать Украину после российского вторжения. Для видео телеведущая даже надела символический голубой костюм и желтую блузу, выражая солидарность Украине.

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А на днях журналисты британского СМИ пообщались с супругами и выяснили, что пара готова предоставить жилье украинцами, но сделать это не так просто из-за бюрократии, которая тормозит процесс. Однако они стараются как можно быстрее все уладить и поселить семьи в небольшой деревне Джорданс (графство Бакингемшир), Великобритания. Супруги там не проживают и недвижимость пустует.

Оззи очень хорошо известен в Украине, я думаю, они (украинцы – Showbiz 24) были бы счастливы,

– сказала Шэрон.