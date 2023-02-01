В мае этого года планируется трехдневная торжественная коронация сына покойной Елизаветы II. В программу торжеств включен грандиозный концерт. Там должен выступить коллектив.

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Анонсируют выход на сцену полного состава Spice Girls, в том числе и Виктории Бекхэм, которая в последний раз выступала с группой в 2012 году.

Почему именно Spice Girls

Говорят, что королевские организаторы "чрезвычайно заинтересованы" привлечь коллектив к торжествам, поскольку исполнительницы встречались с Чарльзом несколько раз в течение своей карьеры и коронация монарха – это именно то событие, ради которого стоит вместе выйти на одну сцену.

Что известно о распаде группы Spice Girls

Spice Girls распались в 2000 году. Каждая из певиц решила начать сольную карьеру.

Впоследствии неоднократно пытались восстановить существование, однако без Виктории Бекхэм, которая решила посвятить себя бизнесу.

Коллектив объявил об очередном воссоединении в 2018-м, а летом следующего года отправился в тур по Великобритании.

Позже совместно с Paramount Pictures анонсировали производство мультфильма о группе, в которой должна появиться и экс-участница Виктория Бекхэм. Планировалось, что солистки группы сами озвучат своих персонажей.

12 августа 2012 года коллектив в полном составе воссоединился на один день и выступил на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Девушки спели две песни – Wannabe и Spice Up Your Life.

Автор: Татьяна Боярчук