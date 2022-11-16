Седой и без черной подводки: больного Оззи Осборна впервые заметили с тростью

Крестный отец хеви-метала Оззи Осборн изменился до неузнаваемости. Он редко появляется на публике, но на днях его заскочили в Беверли-Хиллз. Оказывается, рок-звезда уже седой и с тростью, а передвигаться ему помогает помощница.

После того, как в январе 2020 года Оззи Осборн объявил, что имеет неизлечимую болезнь Паркинсона, количество его интервью и публичных выходов существенно уменьшилось. Сейчас "короля тьмы" можно воспринять за пожилого бизнесмена.

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Как выглядит больной Оззи Осборн

В Беверли-Хиллз британский музыкант появился в черных джинсах, длинном сером пальто и удобных кроссовках с мягкой подошвой. Он опирался на трость и держал за руку помощницу. Волосы его полностью седые, а на лице нет ни фирменной черной подводки под глаза, ни ретро-очков. Фото Оззи Осборна смотрите на Daily Mail.

Стоит напомнить, что легендарный рокер страдает не только от болезни Паркинсона, но и от проблем со спиной. Он упал с лестницы в своем доме, травмировал шею и перенес сложную операцию, перед которой думал: "Пожалуйста, не дай мне проснуться завтра утром".

"Если бы можно было выбирать между болезнью Паркинсона и чертовой шеей, я бы выбрал Паркинсона, ведь я уже год ничего не могу делать", – говорил Оззи Осборн в феврале 2020-го, когда жаловался на невыносимую боль.