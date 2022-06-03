Озорник Луи: младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма рассмешил публику на параде в Лондоне

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на параде Trooping the Colour по случаю платинового юбилея были вместе с детьми. Королевские наследники очаровали публику. Больше всего внимания было приковано к принцу Луе.

Похоже, что принц Луи тот еще озорник. На балконе Букингемского дворца 4-летний сын Уильяма и Кейт изрядно рассмешил как членов королевской семьи, так и общественность, наблюдавшую за торжественным парадом.

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Принц Луи рассмешил публику на параде

Маленький Луи закрывал уши ладонями, когда летели самолеты, кривлялся, хмурил брови, даже щеки надувал. О соблюдении королевского этикета не было и речи. Даже стоявшая рядом Елизавета II в какой-то момент обратила внимание на проделки правнука. Ее Величество даже что-то сказала Луе. Похоже, это было что-то забавное, поскольку Кейт в этот момент лишь мило улыбнулась.

Забавный принц Луи на параде в Лондоне / Скриншоты с видео

Также в сети обратили внимание на одежду принца. Оказалось, что Луи в день платинового юбилея правления королевы был костюм матроса, который его отец одевал на Trooping the Colour в 1985 году.

Мимика принца Луи вызвала бурную реакцию у пользователей сети, которые активно парят разные мемы, в которых главным героем является правнук королевы.

Королевская семья на параде Trooping the Colour