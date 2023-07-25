Песня с сообщениями военных из Бахмута: O’Torvald довел фанатов до слез треком "Голосовые"
Источник:O’Torvald
Украинская группа O’Torvald выпустила новый мини-альбом. Трек "Голосовые" начинается серией голосовых сообщений военных, которые были записаны в боях за Бахмут весной 2023 года. Песня очень мощная и уже вызвала восхищение поклонников группы.
Мини-альбом доступен на всех стриминговых платформах. Участники группы O'Torvald признаются, что трек – это внутренний монолог, исповедь, отражение сокровенных страхов.
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O'Torvald выпустил трек "Голосовые"
Все голосовые сообщения на первых минутах аудио – это настоящие разговоры военных, с которыми фронтмен группы Женя Галич проходит военную службу. Разрешение на их публикацию дал командир батальйона. Все эти сообщения были записаны во время реальных сражений и документируют жестокую реальность на фронте.
"Голосовые" – это одна из самых интимных песен, которую мы когда-то писали… Мы не хотим делать "байрактарщину" или патриотические гимны, однако и обходить войну не можем, ведь это часть моей жизни, часть жизни каждого из нас. Не романтизируйте войну. Это не голливудский фильм или игра. Война – это о смерти, потере близких людей, потере себя,
– отметили в группе.
Музыканты объясняют, что за каждой шуткой о Крыме, за каждым метром отвоеванной или сохранившейся территории стоят сотни и тысячи утраченных жизней. Поэтому этот мини-альбом начинается с голосовых сообщений военных в Бахмуте.
Это предыстория, которая в финале выливается в песню. "Голосовые" я посвящаю погибшим собратьям. Ребята навсегда в строю", – рассказывает Женя Галич.
Также, на своем ютуб-канале группа презентовала лирическое видео на песню "Голосовые", съемки которого проходили в одном из киевских баров. По сюжету герой Жени Галича приходит в бар, в котором бурлит жизнь, однако его никто не замечает.
O'Torvald представил мощный трек "Голосовые": видео
Реакция сети
Поклонники уже успели заценить новый мини-альбом группы. В комментариях фронтмену Жене Галичу они выразили свое восхищение и отметили, что новая песня доводит до слез:
- "Сильно. Спасибо!"
- "Это невозможно разрывает изнутри. Как нажала "play", так и замерла.. Слезы не могу остановить… Больно. Жень, спасибо, мы никогда не забудем! Героям Слава! Вечная память".
- "Это очень страшно, просто развивает от эмоций, спасибо всем, кто там, позволяет нам жить сейчас здесь".
- "Женя, это пи***ец! Спасибо! До слез, невозможно сильный релиз. Все 7:27 муравья".
- "Женя, это так сильно.. плачу. Очень больно... Героям Слава!!!"
- "Муравьи по коже и холоду прошли с первых секунд прослушивания. Слезы разрывают".
- "Слушаю ее целый день со слезами на глазах... Пробила до стен прямо в сердце... Герои не умирают, они живут в сердцах миллионов людей".
Полный текст песни "Голосовые":
За что держаться мне,
когда пыль сжимает грудь
я был на дне, я в единственном числе
даже когда вокруг люди
я и есть он, нам вместе ок
он смог меня в себе закрыть
скажи мне кто есть твой Бог
и как мне любить
Припев: догорит
знаешь, каждый день здесь
как новая жизнь
я завис
уже не греют стены
погасло пламя
так мало снов
он у них мне сказал
будто время лечит,
будто время лечит
в одиночестве
запишу голосовые
может кто-то услышит
может кто-то услышит
таких как я
нас тысячи
ты просто оглянись вокруг
мы смеемся, плача
и слез ты не найдешь никогда
я и есть он
мы скованы
не отпускай, держи крепче
голосовые спланированные
сделай тише
(припев)
я завис
уже не греют стены
погасло пламя
догорит
знаешь, каждый день здесь
как новая жизнь
К слову, в апреле 2023 года в рок-группе O.Torvald состоялся первый релиз за последние 2 года. Музыканты вернулись из мощной песней "Дыши" о панических атаках и клипом, для которого построили настоящую реанимационную палату в бассейне.