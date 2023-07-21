В них воспевается любовь и война. Эти и другие композиции, которые вы точно захотите добавить в свой плейлист – слушайте дальше в подборке 24 Канала.

К теме Третий раз за время войны: группа БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ выпустила чувственный трек "Дым"

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Эта песня – попытка передать безнадежность, боль и разочарование в определенных жизненных ситуациях. Она является выражением личных эмоций и переживаний многих людей. Переживаний, с которыми люди так или иначе сталкиваются в отношениях или в жизни в целом.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дым": смотрите видео онлайн

Quest Pistols

В песне "Кто мы есть" Quest Pistols рассказывают о единстве и пути к победе, поддержке и человечности, о теплых воспоминаниях и сладкой ностальгии. Также артисты представили клип с атмосферой прошлого. Чтобы зритель погрузился в довоенные эмоции. Альбом, который пролистывают в видеоработе, символизирует воспоминания, образы и события из мирной жизни.

Quest Pistols – "Кто мы есть": смотрите видео онлайн

ANDRUX

Песня написана под воспоминаниями дней, прожитыми в радости, наполненными смехом, бесконечными приключениями и материнской любовью, и под эмоциями, которые следует питать до последнего вздоха.

ANDRUX – "Мама": смотрите видео онлайн

DEMCHUK

Сердца, пронизанные стрелой Купидона и недостаток вечности вместе – об этом поет DEMCHUK в новом сингле "Вечность". Именно в этой песне лирическим героем выступает сам певец, ведь новый романтический трек – это подлинное признание в искренних чувствах любимой.

DEMCHUK – "Вечность": смотрите видео онлайн

Вышебаба и Бурла

Песня "Души" – это реальная история с фронта о настоящем военном Донбассе, соединенная с благозвучным припевом, который передает одновременно большую боль и могущественную силу воинов, которые несут мир и свободу на родную землю.

Vyshebaba и BURLA – "Души": смотрите видео онлайн