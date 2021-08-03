Отношения стали более сложными, – Монатик объяснил, почему разорвал контракт с Lida Lee и NiNO
Источник:"Звездный путь"
Всего год назад мультиартист Монатик взял под свое крыло двух бэк-вокалисток – Lida Lee и NiNO. Вместе с ним певицы записали по два хита и выпустили на них клипы. Две недели назад продюсер отправил девушек в сольное плавание. Как он это объяснил, узнавайте ниже.
По словам Монатика, они с Lida Lee и NiNO разошлись легко и по-дружески. Судьбоносный разговор состоялся в офисе Monatik Corporation, когда продюсер предложил: "Может, нам уже следует прекратить контракт?". Девушки не стали возражать.
Читайте также Монатик больше не продюсирует артисток Lida Lee и Nino Basilaya
Певец намекнул, что контракт обременял Lida Lee и NiNO. Похоже, артистки хотели больше свободы творчества, поэтому разорвали контракт с наставником.
Я так же артист. Я знаю, что такое для артиста, когда продюсерские отношения становятся немного сложнее. Они свободные артисты, они хотят творить, они видят мир так, как им хочется,
– пояснил Монатик.
Он уверен, что девушки ярче засияют на большой сцене как сольные певицы, а не как продюсерские проекты. Монатик по-прежнему пообещал во всем поддерживать Lida Lee и NiNO.Интересно! Певицы тоже поддержали бывшего продюсера на его сольном концерте в Киеве, который состоялся 30 июля. Lida Lee и NiNO спели в дуэте с Монатиком и исполнили по хиту – " Достопримечательность" и "Полетели".
"Все что было наработано, остается у них. У нас есть определенные договоренности, но они совсем не жесткие. Они получили свободу и делают все, что хотят", – добавил Монатик.
К слову, благодаря Монатику наработано у Lida Lee и NiNO немало:
- голливудский режиссер Таня Муиньо сняла им по два клипа – "Достопримечательность", "Пойми", "Словно цветы", "Полетели";
- артистки появлялись на самых престижных красных дорожках страны и пели в прямых эфирах самых рейтинговых шоу;
- Лидия Скорубская, известная как Lida Lee, стала "Открытием года" по версии премии YUNA-2021.