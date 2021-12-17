Отмена "Мисс Мира": какие планы у Александры Яремчук после возвращения домой

Представители конкурса "Мисс Мира" вчера объявили, что событие отменяется из-за коронавируса у нескольких участниц. Председатель Национального комитета "Мисс Украина" сообщила, какие планы у Александры Яремчук, и не подхватила ли она также вирус.

Председатель Национального комитета "Мисс Украина" Вероники Щипцова сообщила, что, к счастью, Александра Яремчук хорошо себя чувствует и имеет отрицательный тест на COVID-19. Уже сегодня, 17 декабря, она вылетает домой.

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Какие планы у Александры Яремчук после отмены конкурса

Украинская делегация уже 17 декабря отправится в Украину. По прилету Александра вернется к будничной жизни.

Александра вернется к повседневным обязанностям "Мисс Украина 2021". Сразу после приезда домой у нее запланирована новогодняя съемка и запись поздравления для украинцев,

– сообщила Вероника Щипцова.

Председатель Национального комитета добавила, что обязательным условием участия в конкурсе "Мисс Мира 2021" была вакцинация от коронавируса.



Александра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Состоится ли финал конкурса

Вероника Щипцова рассказала, что будет происходить, когда пройдет 90 дней после отмены "Мисс Мира".

"Еще достоверно неизвестно, как будет проходить финал через 90 дней, ведь сейчас очень много заболевших девушек. Пока это лишь план – провести конкурс через 90 дней. Мы ожидаем дальнейших официальных комментариев оргкомитета "Мисс Мира", – рассказала она.



Александра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Что известно об отмене конкурса