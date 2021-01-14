Голливудская звезда Дженнифер Лопес стала лицом известного глянца Elle USA. Перед камерой артистка появилась в обольстительных образах от ведущих Домов мод. 51-летняя знаменитость показала роскошную фигуру и обольстительные формы.

Дженнифер Лопес активно снимается в кино, выпускает клипы и позирует для обложек модных глянцев. Она стала звездой февральского номера журнала Elle, а увлекательные кадры со съемок показала на личной странице в инстаграме.

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Фотосессия Дженнифер Лопес для Elle

Автором невероятных фотографий стал популярный американский фотограф Михей Картер. На обложке номера певица позировала в небесно-голубом боди с перчатками от итальянского бренда Fendi. Несмотря на то, что обтягивающий наряд был закрытым, он эффектно подчеркнул аппетитные формы Джей Ло. Look она довершила босоножками с прозрачными цепочками и каблуками, а волосы собрала в плотный пучок.

Изысканный макияж и массивные золотые серьги-кольца идеально гармонировали со стильным боди в сеточку. Для нескольких кадров знаменитость позировала на стуле, поэтому продемонстрировала в кадре идеальные ножки и бедра.



Дженнифер Лопес для Elle / Instagram / @jlo



Дженнифер Лопес для Elle / Instagram / @jlo



Дженнифер Лопес для Elle / Instagram / @jlo Дженнифер Лопес для Elle / Instagram / @jlo Другие образы Дженнифер Лопес были не менее соблазнительными. Она предстала в роскошном светлом наряде от Valentino с разноцветным цветочным орнаментом и белом воздушном платье с широкими рукавами и молнией, которую расстегнула в зоне декольте. Под легкое платье звезда не стала одевать белье, поэтому засветила невероятный бюст, обнажившись чуть ли не до талии. Артистка снялась также в стильных шортах с высокой талией и принтом, и белой рубашке от премиального бренда Dolce&Gabbana. Дженнифер Лопес расстегнула светлый верх и засветила обнаженную грудь. Образ завершили экстравагантные туфли-лодочки. Стоит добавить, что аксессуары к аутфитам подбирали не менее тщательно. Это украшения от дизайнера Дженнифер Фишер, ювелирных домов Cartier и Tiffany & Co.

Дженнифер Лопес для Elle / Instagram / @jlo