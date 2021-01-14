На 20 января в Вашингтоне запланирована инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Кроме влиятельных американских политиков гостями церемонии станут звезды Голливуда. Так, поп-икона Леди Гага исполнит национальный гимн, а Дженнифер Лопес покажет зажигательное шоу.

78-летний Джо Байден выбран 46-ым президентом США и уже 20 января заменит на посту главы государства Дональда Трампа. Сейчас в Вашингтоне продолжается подготовка к церемонии инаугурации. Известно, что мероприятие посетят Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший вместе с бывшими первыми леди. Как информирует CNN, гостями станут знаменитости Леди Гага и Дженнифер Лопес.

Интересно Том Хэнкс станет ведущим специальной программы по случаю инаугурации Байдена

Инаугурация Джо Байдена

Ранее стало известно, что оскароносный актер Том Хэнкс будет ведущим специального выпуска шоу Celebrating America, посвященного инаугурации демократа Джо Байдена. К нему присоединятся не только новоизбранный президент США с Камалой Харрис, но и голливудские звезды – Джастин Тимберлейк, Bon Jovi и Деми Ловато.

В то же время Леди Гага также получила почетную роль. Певица и многократная обладательница Грэмми исполнит национальный гимн Америки. Вместе с тем легендарная Дженнифер Лопес покажет зажигательное музыкальное шоу. Однако пока неизвестно, с какими хитами артистка будет поражать публику. Как объяснили представители команды Джо Байдена, звезд выбрали неслучайно. Леди Гага известна на весь мир защитой прав ЛГБТ-сообщества, а Джей Ло – активной позицией во время пандемии коронавируса.

Напомним, обе артистки открыто агитировали за Джо Байдена. Дженнифер Лопес призвала американцев голосовать за демократа, тогда как Леди Гага присоединилась к президентской избирательной кампании и называла Байдена другом.

"Джо Байден, Камала Харрис и американский народ, вы подарили миру одно из величайших проявлений доброты и смелости, которое когда-либо видело человечество. Желаю любви нашему новому главнокомандующему и первой женщине вице-президенту!" – писала Леди Гага после победы Джо Байдена.