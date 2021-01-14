Голлівудська зірка Дженніфер Лопес стала обличчям відомого глянцю Elle USA. Перед камерою артистка з'явилася у звабливих образах від провідних будинків мод. 51-річна знаменитість показала розкішну фігуру та звабливі форми.

Дженніфер Лопес активно знімається в кіно, випускає кліпи та позує для обкладинок модних глянців. Вона стала зіркою лютневого номера журналу Elle, а захопливі кадри зі зйомок показала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Фотосесія Дженніфер Лопес для Elle

Автором неймовірних світлин став популярний американський фотограф Міхей Картер. На обкладинці номера співачка позувала в небесно-блакитному боді з рукавичками від італійського бренду Fendi. Попри те, що обтисле вбрання було закрите, воно ефектно підкреслило апетитні форми Джей Ло. Look вона довершила босоніжками з прозорими ланцюжками та підборами, а волосся зібрала в щільний пучок.

Вишуканий макіяж та масивні золоті сережки-кільця ідеально гармоніювали зі стильним боді в сіточку. Для кількох кадрів знаменитість позувала на стільці, тому продемонструвала в кадрі ідеальні ніжки та стегна.



Дженніфер Лопес для Elle / Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес для Elle / Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес для Elle / Instagram / @jlo Дженніфер Лопес для Elle / Instagram / @jlo Інші образи Дженніфер Лопес були не менш спокусливими. Вона постала в розкішному світлому вбранні від Valentino з різнобарвним квітковим орнаментом та білій повітряній сукні з широкими рукавами та блискавкою, яку розстебнула в зоні декольте. Під легку сукню зірка не стала одягати білизну, тому засвітила неймовірний бюст, оголившись ледь не до талії. Артистка знялась також в стильних шортах з високою талією та принтом і білій сорочці від преміального бренду Dolce&Gabbana. Дженніфер Лопес розстебнула світлий верх та засвітила оголені груди. Образ завершили екстравагантні туфлі-човники. Варто додати, що аксесуари до аутфітів підбирали не менш ретельно. Це прикраси від дизайнерки Дженніфер Фішер, ювелірних будинків Cartier та Tiffany & Co.

Дженніфер Лопес для Elle / Instagram / @jlo