Камила впервые показала фото, сделанные во время предложения руки и сердца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Мендес.
Как сообщило издание People, предложения руки и сердца состоялось в пятницу, 24 октября.
Она (Камила Мендес – 24 Канал) думала, что идет на день рождения своей партнерши-продюсера Рэйчел Мэттьюз, но вместо этого это была вечеринка-сюрприз по случаю помолвки. Руди сделал ей предложение перед их семьей и друзьями,
– инсайдер раскрыл информацию.
Что известно об отношениях Камилы Мендес и Руди Манкузо?
- В ноябре 2022 года Мендес опубликовала фотографию, на которой Манкузо целует ее в щеку, а официально заявила об их романе на День святого Валентина в 2023 году
- Как оказалось, пара познакомилась на съемочной площадке комедийного романтического фильма Música, где Камила и Руди сыграли главные роли.
- Звезды рассказывали, что между ними "мгновенно пробежала искра".