Камила впервые показала фото, сделанные во время предложения руки и сердца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Мендес.

Как сообщило издание People, предложения руки и сердца состоялось в пятницу, 24 октября.

Она (Камила Мендес – 24 Канал) думала, что идет на день рождения своей партнерши-продюсера Рэйчел Мэттьюз, но вместо этого это была вечеринка-сюрприз по случаю помолвки. Руди сделал ей предложение перед их семьей и друзьями,

– инсайдер раскрыл информацию.

Что известно об отношениях Камилы Мендес и Руди Манкузо?