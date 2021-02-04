Светская львица Ким Кардашьян вместе с детьми и сестрами отдыхает на райских островах Теркс и Кайкос. На элитном курорте звезда сфотографировалась в откровенном бикини, подчеркнув стройную талию.

Источник: Инстаграм Ким Кардашьян

В отпуск многодетная мамочка отправилась в то время, как муж вывозил личные вещи из семейного гнездышка в Лос-Анджелесе. На отдых она прихватила множество новых купальников, в которых чуть ли не ежедневно красуется перед более 200-миллионной аудиторией в Инстаграме.

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Ким Кардашьян в откровенном бикини

Возле роскошной виллы на побережье океана светская львица позировала в бикини песочного цвета с оригинальным принтом. Обольстительный купальник на завязках подчеркнул большую грудь звезды и стройную талию, ведь тонкие полоски она завязала под ребрами. На новых фото Ким Кардашьян продемонстрировала и пышные бедра в крошечных трусиках.



Ким Кардашьян в откровенном бикини / Фото Instagram / @kimkardashian

Образ звезды довершили коричневые солнцезащитные очки. Длинные волосы она распустила, а на одном из кадров показала лицо без косметики. Раньше сестры Кардашян-Дженнер не фотографировались без макияжа даже на отдыхе и в воде. Первой себя настоящую показала Кайли Дженнер, которая сейчас также релаксирует с дочкой на островах.

Добавим, что на курорте знаменитость показала значительно более стройные формы. Возможно Ким Кардашьян похудела из-за сложного разрыва с мужем Канье Уэстом, слухи о котором не утихают в прессе уже месяц.



Ким Кардашьян в откровенном бикини / Фото Instagram / @kimkardashian