У відвертому бікіні та без макіяжу: Кім Кардашян захопила гарячими фото з відпочинку
Світська левиця Кім Кардашян разом з дітьми і сестрами відпочиває на райських островах Теркс і Кайкос. На елітному курорті зірка сфотографувалась у відвертому бікіні, підкресливши струнку талію.
Джерело: інстаграм Кім Кардашян
У відпустку багатодітна матуся вирушила в той час, як чоловік вивозив особисті речі з сімейного гніздечка в Лос-Анджелесі. На відпочинок вона прихопила безліч нових купальників, в яких ледь не щодня красується перед понад 200-мільйонною аудиторією в інстаграмі.
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Кім Кардашян у відвертому бікіні
Поблизу розкішної вілли на узбережжі океану світська левиця позувала в бікіні пісочного кольору з оригінальним принтом. Звабливий купальних на зав'язках підкреслив великі груди зірки та струнку талію, адже тонкі смужки вона зав'язала під ребрами. На нових фото Кім Кардашян продемонструвала й пишні стегна в крихітних трусиках.
Кім Кардашян у відвертому бікіні / Фото Instagram / @kimkardashian
Образ зірки довершили коричневі сонцезахисні окуляри. Довге волосся вона розпустила, а на одному з кадрів показала обличчя без косметики. Раніше сестри Кардашян-Дженнер не фотографувались без макіяжу навіть на відпочинку та у воді. Першою себе справжню показала Кайлі Дженнер, яка зараз також релаксує з донькою на островах.
Додамо, що на курорті знаменитість продемонструвала значно стрункіші форми. Можливо Кім Кардашян схудла через складний розрив з чоловіком Каньє Вестом, чутки про який не вщухають у пресі вже місяць.
Кім Кардашян у відвертому бікіні / Фото Instagram / @kimkardashian
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