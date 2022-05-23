Совместные фото с народной артисткой появились на странице кота Степана в инстаграмме. Певица сфотографировалась с любимцем публики в пятизвездочном отеле Hotel Negresco, расположенном в Ницце.

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Тина Кароль и кот Степан встретились в Ницце

У сториз кота Степана появилось несколько кадров с певицей с подписью: "Сегодня познакомился с невероятной Тиной Кароль". Животное позировало на руках у исполнительницы. На лице Тины Кароль сияла искренняя улыбка. Видно, что артистка рада такой встрече.

На фотографиях певица изображена в спортивной одежде – серых лосинах, футболке и кофте, которые соединила со светло-розовыми кроссовками. Белокурые волосы Тина уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж.

Кот Степан с Тиной Кароль / Скриншоты из инстаграм-сториз животного

Что известно о коте Степане

  • Украинский кот Степан – звезда интернета. На его страницу в инстаграмме подписаны 1,3 миллиона человек из разных уголков мира.
  • У кота неоднократно заказывали рекламу всемирно известные бренды: Crocs, Valentino.
  • Аккаунт животного ведет его владелица, ранее проживавшая в Харькове. Когда россияне начали обстреливать город, она решила уехать во Францию.
  • Известно, что хозяйка подобрала кота на улице еще 13 лет назад. Кот уже старый, поэтому до войны Анна отказывалась ехать с ним в путешествии, а вот новые кадры для подписчиков охотно делала и публиковала на странице.
  • Во время войны кот Степан не только развлекает публику, но и показывает более миллионной аудитории в инстаграмме, как Россия бомбит мирные украинские города.
  • В марте харьковского кота Степана номинировали на престижную премию World Influencers and Bloggers Awards .
  • Народный любимец выиграл эту премию! Он появился на красной дорожке в Каннах с сине-желтой символикой.
  • Статуэтку World Influencers and Bloggers Awards 2022 кот Степан взял за то, что собрал более 10 тысяч долларов помощи для животных, пострадавших из-за войны в Украине.