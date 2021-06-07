Отец Меган Маркл отреагировал на новость о рождении внучки

В сети распространяется известие о том, что Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Радостную новость прокомментировал и Томас Маркл. Он пожелал семье всего наилучшего.

В пятницу, 4 июня, на свет появилась дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диана. Родственники и близкие супругов присылают множество поздравлений и пожеланий. Среди них и Томас Маркл, отец Меган.

К слову Ведущий Пирс Морган назвал "ироничным" выбор имени для дочери принца Гарри и Меган

Отец Меган Маркл поздравил дочь с пополнением

Томас положительно отреагировал на новость о рождении Лилибет Дианы. Он пожелал семье и крохе всего наилучшего.

Я очень рад новости о счастливом и здоровом рождении моей внучки, и я посылаю ей и ее матери всю мою любовь и наилучшие пожелания,

– сказал Томас Маркл.

Стоит отметить, что он больше 3 лет не встречался с дочкой, то есть не видел ни разу после свадьбы с принцем Гарри. Но живет мужчина не так далеко от супругов – примерно в 100 километрах от поместья Меган и Гарри в Санта Барбаре.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями дочери