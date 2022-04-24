Отметим, что Иванна Сасанчин привыкла сама воспитывать свою дочь Элизабет и даже племянницу Милану. На крестинах дочери родителей девушки тоже не было – отец был за границей, а мама заболела в то время. Однако сейчас она молится о своем папе, ведь тот, похоже, приехал в Украину, чтобы воевать за ее земли.

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Днем раньше, перед Пасхой, жена Романа рассказала, что папу привезли с востока Украины и она надеется, что совсем скоро он встанет на ноги.

Сегодня моего папу привезли с востока, благодарю Бога за то, что он жив. Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос и увидеть, как он идет ко мне,

– говорит Иванна.

Вероятно, Иванка уже побывала у отца, ведь она вернулась в Украину и вместе с Романом встретила Пасху.

"Мой папа, наш герой, наш защитник. Я до конца своей жизни буду благодарна папе, и всем защитникам за наше спокойствие. Боже, береги Украину и наших защитников за наше спокойствие", – добавила девушка.



Папа Иваны Сасанчин вернулся с фронта раненым / Фото с инстаграма @sasanchyn_family

Стоит добавить, что Пасха стала радостной для семьи Сасанчиных не только потому, что отец блоггера – живой, но и потому, что отношения между ней и Романом наладились. Они сообщили, что договорились со священником о браке, а также, что хотят сыграть свадьбу после победы.