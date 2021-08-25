Отец Бритни Спирс заявил, что общественность должна "похвалить" его за работу опекуном
Источник:The Daily Mail
Несмотря на то, что отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства, он продолжает выступать со скандальными заявлениями. Недавно мужчина отметил, что общественность не знает о проблемах, с которыми сталкивается опекун из-за "недостатков" и "психических расстройств" дочери.
Скандал вокруг известной американской певицы Бритни Спирс продолжает обрастать новыми подробностями. Недавно отец и опекун звезды Джейми Спирс заявил, что готов отказаться от своей должности, но подал новые документы в суд.
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Отец Бритни Спирс снова намекнул на психические болезни дочери
Джейми Спирс сказал, что общественность не знает много деталей и проблем, с которыми он сталкивается в качестве опекуна. По его словам, борьба исполнительницы с зависимостями и психическими болезнями гораздо серьезнее, чем все думают.
Если бы общественность знала все факты личной жизни госпожи Спирс, все ее недостатки, все пристрастия и психические расстройства, с которыми она боролась, то все хвалили бы мистера Спирса за проделанную им работу, а не клеветали его,
– заявил мужчина.
"Нет никаких сомнений в том, что опека спасла Бритни от катастрофы, поддержала ее, когда она больше всего в этом нуждалась, защитила репутацию и помогла возобновить карьеру", – добавил Джейми.
Отец знаменитости возразил, что он отвечает за назначение дочери различных препаратов. По его словам, этим занимается Джоди Монтгомери. В 2019 году ей передали часть полномочий по опекунству.
Последние новости о проблемах Бритни с психическим здоровьем
- Бывший охранник артистки рассказывал прессе, что раз в неделю ей передавали "коктейль из сильнодействующих наркотиков и противозачаточных препаратов". Бритни Спирс была вынуждена принять его. Охранник отметил, что после этого она странно вела себя и говорила о параллельных мирах.
- Но отец Бритни Спирс в начале месяца подчеркнул, что его дочь отказывается пить лекарства. По его словам, из-за этого он может насильно отправить ее в психическую больницу. Ранее он отмечал, что певица болеет деменцией.