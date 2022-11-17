Звезды "Голоса" и группа, с которой пел Kalush: что известно о финалистах Нацотбора Евровидения

Ровно за месяц до грандиозного финала Нацотбора Евровидения-2023 Общественное обнародовало имена артистов, которые сразятся за право представлять Украину в Ливерпуле. Среди них и интернет-сенсация Jerry Heil, и группа TVORCHI, известная широкой публике, и новые звезды, которые только пробивают дорогу на большую сцену.

Несмотря на войну, финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится в прямом эфире 17 декабря, правда, в укрытии. В шорт-лист попали сразу 10 исполнителей. Одни уже штурмовали национальный конкурс 2020 года, а другие только мечтают ворваться в украинский шоу-биз. В материале 24 канала читайте главные факты о тех, кто может представить Украину на Евровидении-2023 в Великобритании.

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Что известно о финалистах Нацотбора Евровидения-2023

2TONE

Это группа двух друзей – Ивана и Богдана, которые называют себя "дуэтом столетия". Они уличные музыканты из Киева, и выступления на площадях и в людных местах столицы были их заработком. Во время полномасштабной войны группа давала концерты на востоке для украинских защитников и защитниц.

2TONE участвовала в 12 сезоне "Голоса страны". В свою команду их взял Святослав Вакарчук. Ребята дошли до "нокаутов", но 10 выпуск стал для них последним, в прямой эфир их не взяли.

Голос страны 12 сезон 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление дуэта 2Tone

Angelina

Angelina – сценическое имя певицы Ангелины Теренниковой. С 13 лет она пишет песни, а в 2019-м была участницей 5 сезона "Голос. Дети" в команде Джамалы.

Ангелина дважды становилась финалисткой Нацотбора Детского Евровидения – 2019 и 2020 года, а теперь попытается покорить взрослый конкурс. Из-за полномасштабной войны девушка выехала в Швецию и приняла участие в талант-шоу Idol, где рассказывала о войне в Украине.

DEMCHUK

Музыкант, автор песен и блогер Василий Демчук также принимал участие в шоу "Голос. Дети" и "Голос страны". Треки DEMCHUK залетают в тиктоке, и именно там его услышала Настя Каменских. В ноябре прошлого года они спели в дуэте и удивили сеть романтическим видео.

NK и Вася Демчук – Sorry 2: смотрите видео онлайн

FIINKA

FIINKA – псевдоним музыканта и видеоблогерши Ирины Выхованец. Как певица, она дебютировала в 2019 году с песней "Груба". До этого она снимала комедийное шоу на ютуб-канале "Ліжник ТВ". Ее иронические скетчи о жизни гуцулов выходят до сих пор.

FIINKA поет хип-хоп с нотками украинского фольклора и популяризирует гуцульскую культуру. В репертуаре Ирины преимущественно шутливые песни.

FIINKA – Бий: смотрите видео онлайн

Jerry Heil

Яна Шемаева давно известна украинской публике. Ранее До 2019 года она была видеоблогершей и кавер-исполнительницей, а весной выпустила трек "Охрана, отмена", ставший суперхитом. Артистка даже стала "Открытием года" по версии журнала Viva.

В 2020 году Jerry Heil уже участвовала в Нацотборе Евровидения с англоязычным треком VEGAN и тоже прошла в финал. Тогда Яну обошла группа Go_A.

Нацотбор Евровидения-2020: Jerry Heil – VEGAN: смотрите видео онлайн

КРУТЬ

Бандуристка Марина Круть также принимала участие в Нацотборе Евровидения-2020 и попала в финал. Однако тогда девушке не хватило голосов.

Визитной карточкой KRUTЬ является сочетание электронной музыки с бандурой. В 2018 году вышел ее дебютный альбом Arche, через год – мини альбом Albino. В 2022 году Марина Круть издала третий альбом "Литепло", в котором дуэт с Вовой из Львова, саундтрек к фильму "Я работаю на кладбище" и интерпретация стиха Леси Украинки Contra Spem Spero.

Нацотбор Евровидения-2020: KRUTЬ – 99: смотрите видео онлайн

Moisei

Moisei – сценическое имя музыканта, скрипача и композитора Моисея Бондаренко. До 24 февраля он учился в Киеве, был уличным музыкантом, а сейчас служит в рядах ВСУ, где продолжает свое дело.

Вирусным стало видео Moisei, где он играет на скрипке трек Lovely Billie Eilish и Khalid. Ролик снят на руинах по прилету российской ракеты недалеко от Бахмута.

Moisei – Lovely: смотрите видео онлайн

OY Sound System

Это украинская группа, исполняющая электронную музыку с элементами фолка. Ее участники – лидер "Дахабраха" Марко Галаневич, его брат и саундпродюсер Тарас Галаневич и вокалистка Виктория Родько. Вместе они творят в направлении Bass Music, World Music, GlobalBeat и CDM.

Группа OY Sound System объездила с концертами почти всю Украину, выступала на Atlas Weekend, Jazz Koktebel. Коллектив покоряет и Европу – до войны успел засветиться на фестивалях в Польше, Нидерландах.

OY Sound System – Gangsters Of Peace: смотрите видео онлайн

Tember Blanche

Это дуэт, основанный в 2020 году. В его составе только вокалистка и автор песен Александра Ганапольская и гитарист и саундпродюсер Владислав Лагода. Они играют инди-поп с элементами фолка.

У Tember Blanche всего один альбом "Здесь нет никого, кроме нас". Группа известна фитом с победителями Евровидения-2022 Kalush Orchestra. Их трек "Калуські вечорниці" завирусился в сети и стал интернет-хитом.

Kalush, Tember Blanche – Калуські вечорниці: смотрите видео онлайн

TVORCHI

TVORCHI – электронная группа, известная фанам Евровидения. Это саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни, который были участниками Нацотбора Евровидения-2020 вместе с KRUTЬ и Jerry Heil.

За право представлять Украину они соперничали с треком Bonfire, но Джеффри "подкачал" с вокалом. В случае победы позаниматься с певцом обещала сама Джамала.

Нацотбор Евровидения-2020: TVORCHI – Bonfire: смотрите видео онлайн