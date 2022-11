Участники 12 сезона "Голоса страны" уже в шаге от большого суперфинала, передает 24 канал. "Нокауты" – последний этап проекта, который успели снять до полномасштабного вторжения. В первом эпизоде "нокаутов" советником Нади Дорофеевой стал известный певец Артем Пивоваров, а к Святославу Вакарчуку присоединилась Кристина Соловий, которая тоже начинала свой путь на "Голоса страны".

Правила "нокаутов"

Согласно правилам проекта, в суперфинал могут пройти только 3 участника от каждой команды. После выступления тренер говорит участнику, на который стул садиться, или же прощается с вокалистом на всегда. На стульях можно перемещать участников только по часовой стрелке. То есть тренер не может пересадить участника с третьего стула в первый. Если вокалисту не хватило места на стульях, он покидает проект.

Важно! Возвращение "Голоса страны" на экраны имеет еще и благотворительную миссию. Во время просмотра новых выпусков зрители смогут помочь украинским военным, а именно – присоединиться к благотворительному сбору на аэрозольные средства для разведки. Можно внести благотворительный взнос на платформе онлайн или отправить SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

"Нокауты" в команде Нади Дорофеевой

Александр Олещук

В 12 сезоне "нокауты" начал Александр Олещук из Львовской области. Песня, которую он исполнял на этом этапе "Голоса страны", – о любви. Потом парень влюбился, поэтому это выступление посвятил любимой девушке Яне. Он исполнил трек Мотор'роллы – "8-й колір", которым зажег зал и вызвал безумные аплодисменты. Выступление Александра очень понравилось советнику Дорофеевой – Артему Пивоварову. Артистка разрешила вокалисту занять 1 стул, однако после выступления Инессы Грицаенко он покинул шоу.

Оксана Позывай

Вокалистка из Киева второй сражалась за место в прямых эфирах. Во время войны Оксана вместе с командой Монатика находится в благотворительных турах за границей. Выступление на "Голосе страны" – песню Talking to the moon девушка посвятила всем тем, кто сейчас переживает потерю. Дорофеева отдала Оксане 2 стул, но впоследствии ее вытеснила Лия Меладзе, потому девушка простилась с проектом.

Наталья Николаевенко

Автор песен из Белой Церкви за день до выступления сильно заболела, почти не могла говорить. Но сейчас эти проблемы кажутся пустяковыми. Наталья, как и многие другие участники "Голоса страны", поет на благотворительных выступлениях, помогает армии. На "нокаутах" девушка исполнила песню Владимира Дантеса Sasha в собственной аранжировке. После выступления на сцену неожиданно вышел экс-муж Дорофеевой и автор трека – Дантес. Он зажег зал, спев вместе с Наталией. Звездная тренерша позволила вокалистке занять 3 стул, однако впоследствии ее место заняла Оксана Позивай, поэтому девушка покинула шоу.

Александр Свириденко

Вокалист военного оркестра впервые вышел на сцену сам. За время войны Александр вместе с оркестром участвовал в боевых действиях, а также отыграл более 50 концертов для раненых в госпиталях, переселенцев и военных. Ведь моральная поддержка очень нужна. На "нокаутах" он очаровал нежным исполнением песни Кристины Соловий – "Шкыдлива звичка". Вокалист покорил сердца зрителей и звездной тренерши, поэтому занял 1 стул и не покидал его до конца "нокаутов". А это значит, что Александр споет в прямых эфирах.

Глеб Пархоменко

Рокер из Херсона от первого выступления на "Голосе страны" растапливает сердца женщин. Сейчас артист собирает средства в ВСУ, выступая на улицах Киева. Выступление на нокаутах Глеб посвятил всем родным, друзьям и другим украинцам, которые временно находятся в оккупации. Вокалист верит, что совсем скоро все встретятся в украинском Херсоне. Несмотря на зажигательное выступление с хитом Stop, Глеб должен был покинуть шоу сразу, не садясь в кресло. Однако получил возможность продолжить участие в шоу благодаря команде "Второго шанса".

Лия Меладзе

Дочь Константина Меладзе сейчас находится в США, где продолжает обучение. Однако мечтает о возвращении домой. На "нокаутах" Лия исполнила песню "Океана Эльзы" – "На небі". Чувственное исполнение покорило не только Надю Дорофееву, но и Святослава Вакарчука. Тренер предложила Лие сесть на 2 стул. После выступления Яны Милевской девушка должна была покинуть проект, но тренеры команды "Второго шанса" спасли ее.

Инесса Грицаенко

Эта вокалистка вместе с сестрой украли сердце украинских мужчин. Сейчас девушки организуют благотворительные концерты, на которых собирают средства в поддержку ВСУ. На "нокаутах" Инесса ошеломила песней Montero. Вокалистка подвинула Лию Меладзе и села на 2 стул. Таким образом Инесса прошла в прямые эфиры.

Яна Милевская

Уличная музыкантка из Киева неустанно работает для победы Украины. На "нокаутах" девушка исполняла песню русского авторства, потому ее выступление не показали в эфире. Но, судя по комментариям звездных тренеров, вокалистка покорила своим пением и довела до слез Надю Дорофееву. Яна села на 3 стул, однако после выступления Давида Маскисы покинула шоу.

Давид Маскиса

Талантливый вокалист из Умани сейчас находится недалеко от Востока нашей страны, где продолжаются тяжелые бои. Он является военным добровольческого батальона. На "нокаутах" Давид спел хит Оли Поляковой "Лед тронулся" в оригинальной аранжировке. Он перепел Яну Милевскую, занял 3 стул и получил место в прямых эфирах. По мнению Дорофеевой, он больше готов к прямым эфирам.

В суперфинале команду Нади Дорофеевой будут представлять Александр Свириденко, Инесса Грицаенко и Давид Маскиса.

"Нокауты" в команде Святослава Вакарчука

Назар Ильчишин

Музыкант и певец из церковного коллектива из Хмельницкой области начал битву за прямые эфиры в команде Святослава Вакарчука. Сейчас Назар продолжает заниматься музыкой, выступает, чувствует свою миссию в поддержке украинцев. Песню на "нокаутах" – "Місяць по небу ходить" вокалист посвятил всем женщинам, которые ждут родных с войны. Чрезвычайно лирическим и проницательным исполнением Назар получил место на 1 стуле, однако покинул "Голос страны" после выступления дуэта 2Tone. Но перед тем, как уйти из проекта, Назар растрогал исполнением "Молитви за Україну".

Ярослав Гавенец

Защитник Донецкого аэропорта с 24 февраля снова находится на службе, защищает Украину от врагов. На "нокаутах" Ярослав исполнял песню "Гуцулка Ксеня". Красивым тембром голоса воин очаровал зрителей и тренеров. Святослав Вакарчук отметил феноменальный прогресс Ярослава в выступлении, поэтому усадил его на 1 стул. Но военный покинул "Голос страны" после выступления Алие Хаджабадиновой.

Максим Бородин

Сейчас многодетный отец перегоняет машины для наших защитников. По дороге случаются разные ситуации, но всегда находятся люди, которые готовы помочь. Песню Supergirl, которую Максим исполнил на "нокаутах", посвятил жене. Мощным выступлением артист получил шанс занять 1 стул, но после выступления Михаила Царя покинул проект.

Дуэт 2Tone

Уличные музыканты из Киева вместе с Андреем Мацолой давали концерты для наших защитников на Востоке и на Юге, чтобы поднять им настроение. Ребята посвятили свое выступление всем, кто приближает победу Украины. Дуэт зажег песней Can't help falling in love, подвинул конкурентов и сел на 1 стул. Однако после выступления Анны Киндзерской ребятам пришлось покинуть шоу.

Алие Хаджабадинова

Сейчас Алие работает в Эстонии, помогает армии, хочет помогать родителям, но пока не может это сделать, поскольку они находятся во временно оккупированном Крыму. Девушка надеется, что поскорее сможет приехать домой. С верой в победу Украины Алие исполнила на сцене "Голоса страны" украинскую народную песню "Верше, мій верше". По мнению звездных тренеров, эта участница является претенденткой на победу в "Голосе страны". Святослав Вакарчук отдал девочке место на 1 кресле.

Дмитрий Цымбал и Роман Мелиш

Этот дуэт Вакарчук создал на вокальных боях. Оба музыканта во время войны помогают военным. Вокалисты посвятили свое выступление всем тем, чье творчество прервало русское вторжение. Это очень символично, ведь Роман и Дмитрий спели хит Владимира Ивасюка "Раз цвіте любов". Святослав Вакарчук предложил дуэту записать альбом украинских песен, однако не посадил их ни на один из стульев.

Михаил Царь

Консультат в мебельном салоне из Черновцов во время войны волонтер, помогает организовывать благотворительные концерты, на которых иногда выступает сам. Песня, которую Михаил пел на "нокаутах", была о его дедушке, который умер. Но сейчас он посвящает выступление всем, кто потерял родных во время полномасштабной войны. Это трек Андрея Хливнюка, Дмитрия Шурова и Джамалы – "Злива". Михаил обнажил душу и фантастически спел, довел тренеров до слез. Святослав Вакарчук отдал вокалисту место на 2 кресла.

Анна Киндзерская

Певица из Нежина некоторое время была за границей, но сейчас вернулась в Украину, выступает на благотворительных концертах. На "нокаутах" вокалистка спела "Думи мої, думи", которая сейчас приобрела новый смысл. Девушка вспомнила, что еще во время съемок этого этапа "Голоса" ситуация в стране была очень напряженная, поэтому переживала это исполнение по-особому. Звездный тренер посадил Анну на 1 стул и она автоматически стала участницей прямых эфиров.

Павел Тютюнник

Преподаватель музыки детям из Тернополя продолжает петь и готов делать это повсеместно, чтобы собрать средства для наших защитников. На сцене "Голоса страны" вокалист очаровал лирической композицией Angel. Однако не смог перепеть Михаила Царя, который на момент его выступления был на 3 стула, и покинул проект.

В суперфинале команду Святослава Вакарчука будут представлять Алие Хаджабадинова, Анна Киндзерская и Михаил Царь.