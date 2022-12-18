Jerry Heil расплакалась из-за третьего места на Нацотборе: что говорит о победе TVORCHI

В финале Нацотбора Евровидения-2023 Jerry Heil заняла третье место. Девушка, которая второй раз штурмующая конкурс, не сдержала эмоций и расплакалась. Однако на победу TVORCHI отреагировала неожиданно.

Сразу после объявление победителя Нацотбора Евровидения-2023 Jerry Heil поблагодарила украинцев за 9 баллов из 10 возможных и заявила: "Видит Бог, я сделала все, чтобы достойно выступить". Певица сказала это со слезами, потому что не сможет "топить за украинскую музыку" в Ливерпуле.

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Почему Jerry Heil расплакалась после Нацотбора

Понимаете, почему я плачу? Я очень болею за нашу украинскую мелодику. Я так искренне ее люблю, что у меня сердце расширяется всякий раз, как я слышу новую песню. Днями, а бывает по ночам, я исследую аутентичное пение и ищу новые материалы. Я хочу, чтобы это стало мировым достижением. И сегодня я осознала, что сделать это благодаря Евровидению не удастся. Очень досадно,

– объяснила Яна.

Jerry Heil о победе TVORCHI

Уже в инстаграм-сторис она призналась, что считает TVORCHI достойными представлять Украину на Евровидении-2023, ведь они сделают это альтернативно.

На самом деле все классно. Украину представят очень достойные победители. Я желаю TVORCHI творческих успехов, желаю развалить сцену в Ливерпуле. Я уверена, что им это удастся,

– прокомментировала Jerry Heil.

TVORCHI на Нацотборе Евровидения-2023 / Фото 24 канала

Напомним, в финале Национального отбора Евровидения-2023 Jerry Heil выступила под номером 4 с песней When God Shut The Door, у которой первый куплет на английском, а второй – в фольклорном стиле. Кульминацией трека есть слова: "Повставали рідні: багаті і бідні".

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOO