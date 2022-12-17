Для певицы Jerry Heil это уже вторая борьба за право выступить на большой сцене Евровидения. 17 декабря в финале Нацотбора она провела трек When God Shut The Door.

Читайте также Нацотбор на Евровидение-2023: видеотрансляция финала

Jerry Heil спела песню When God Shut The Door

Известно, что свою песню артистка написала в первый месяц войны. Тогда было еще очень тяжело принять происходящее. Однако, Jerry Heil подчеркивала: "Когда Бог закрывает одну дверь, он открывает другую".

Первый куплет в песне звучит на английском языке как пролог повествования. Главный герой — сборный образ народа, который сначала от удара закрытой двери падает на пол, однако быстро поднимается и видит свой новый путь.

Второй куплет исполнен в фольклорном стиле. Напряжение только растет, а в кульминации слышим слова "Восстали родные: богатые и бедные!" – как символ единства украинского народа независимо от локации или социального статуса.

Для своего выступления певица выбрала наряды в украинском стиле с белыми наушниками в цветах. Зрители аплодировали стоя.

Слава Украине!

– сказала Jerry Heil в конце своего выступления.

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

Перед важным выступлением 24 канал поговорили с Яной не только об отборе, но и об ее обучении в США. Полный текст интервью читайте по ссылке.