Среди артистов, ведущих и других представителей шоу-бизнеса ко Дню единения присоединились Владимир и Елена Зеленские, Владимир Остапчук, который отдыхает на Мальдивских островах, группа "Океан Ельзы", Екатерина Бужинская, Лилия Ребрик и многие другие. Они позируют в вышиванках или с флагами в руках, и даже привлекают своих маленьких детей.

К слову Владимир и Елена Зеленские запустили "сине-желтый" флешмоб в соцсетях

Предлагаем посмотреть красноречивую фотоподборку и самим присоединиться к празднику. Не дадим России посеять панику между украинским народом!

Владимир и Елена Зеленские

"Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины! Этот день – наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за "Динамо" или "Шахтер", а вместе – за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе – верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе — создают Украину не словами, а делами!.. Сегодня, в День единения, в 10:00 на домах и зданиях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и прозвучит "Ще не вмерла України...".



Владимир и Елена Зеленская / Фото из телеграма Владимира Зеленского

Анна Саливанчук

"Сегодня важный день для всех украинцев. Хочу напомнить, что Восток и Запад вместе. Украина едина! Непобедимая! Сейчас такое время, когда нужно особенно сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и помнить – наша сила в нашем единстве. Мы с уверенностью переживем сложные времена и будем счастливо жить в родной Украине!"

Владимир Остапчук



Владимир Остапчук / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Екатерина Бужинская

"С Днем единения, Украина! Мира!"

Тимур Мирошниченко

"С Днем единения, друзья!"



Тимур Мирошниченко / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Океан Ельзи

"Все будет Украина! Всегда! До встречи на концертах уже через несколько месяцев!"



"Океан Ельзи" / Фото из инстаграма группы

Леся Никитюк

"Маленький украинский флаг в моем чемодане всегда... Это мой талисман за многие года моих странствий! Сегодня День единения, и я хочу напомнить, что мы сильная нация! Нашей силе духа можно только позавидовать! Всем мирного неба над головой и позитива!"



Леся Никитюк / Фото из инстаграма ведущей

​Интересно Мой талисман, – Леся Никитюк о значении украинского флага во время ее путешествий

Лилия Ребрик

"Все будет Украина"



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма актрисы

Наталка Денисенко

"Сегодня в День единения я хочу поддержать всех украинцев! Я могу сказать, что я со своей страной – от рождения и до конца! И я чувствую такую силу в своих словах. честно? Мне даже ничего не страшно! Если убрать все деньги мира, если убрать всех моих близких, и даже если забрать жизнь (все равно верю, что душа бессмертна, и этот мир – это наша игра, в которой мы не просто так), мне не страшно. Страх – это противоположное чувство любви, потому что когда мы действуем по любви – нам спокойно".



Наталка Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

Эктор Хименес-Браво

"Не день нападения, а День единения. С Днем единения Украины!"



Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграма повара

Александр Божик

"Все будет Украина".



Дочь Александра Божика / Фото из инстаграм-сторис музыканта

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!