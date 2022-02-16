16 февраля в Украине отмечают День единения. На фоне потока новостей о возможном российском вторжении это очень важно. Украинцы массово приобщаются к флешмобу #UAвместе, который запустил Владимир Зеленский. Не остаются в стороне и известные люди.

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Леся Никитюк о Дне единения

Телеведущая много путешествует, однако всегда возвращается домой в Украину. Сейчас Леся отдыхает в Таиланде, однако не смогла обойти вниманием День единения.

Звезда опубликовала фото маленького украинского флага, который держит в руке на фоне невероятно живописной природы Таиланда. В сообщении Никитюк отметила, что это ее маленький талисман.

Маленький украинский флаг всегда есть в моем чемодане. Это мой талисман на протяжении многих лет путешествий! Сегодня День единения и я хочу напомнить, что мы сильная нация! Нашей силе духа можно только позавидовать! Всем мирного неба над головой и позитива!
– написала Леся.

День єднання

Леся Никитюк с украинским флагом / Фото из инстаграма блогерши

Трогательное сообщение звезда дополнила мотивационными словами Тараса Шевченко:

"Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля!".

Украинские звезды и вторжение России