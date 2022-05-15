От украинской эстрады к Грэмми: стало известно, кто вошел в Национальное жюри Евровидения

15 мая 2022 , 09:46
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Источник:

"Общественное"

В ночь с 14 на 15 февраля проходил конкурс Евровидения-2022, где победу одержала Украина с группой Kalush Orchestra. Они получили 631 балл от жюри и судьи. Впоследствии стало известно, какие звезды в Украине решали, каким странам отдать от 1 до 12 баллов.

В конкурсе Евровидения участвовало 40 стран, однако финалистов было 25. Согласно букмекерским прогнозам, Украине два месяца подряд прогнозировали блестящую победу. Так и случилось – благодаря зрительским голосованиям со всей Европы и Австралии, а также баллам судей мы с большим отрывом заняли 1 место.

Важный Абсолютный рекорд: зрители из 28 стран Европы дали максимальные баллы Kalush Orchestra

Состав Национального жюри

Ежегодно состав украинского жюри, выставляющего баллы за выступления иностранцам, меняется. В этом году он выглядит так:

  • Ирина Федишин – эстрадная певица;
  • Вадим Лисица – продюсер, режиссер телевизионных шоу;
  • Лукьян Галкин – украинский киновед и кинокритик, педагог;
  • Андрей Капраль – певец, солист вокальной формации "Пиккардийская терция", аранжировщик;
  • Андрей Яцкив – мультиинструменталист, дирижер, получил Грэмми в качестве продюсера за лучший саундтрек 2019 года в сериал "Чернобыль".

Жюри оценило страны следующим образом:

  • 12 – Великобритания
  • 10 – Португалия
  • 8 – Нидерланды
  • 7 – Греция
  • 6 – Швейцария
  • 5 – Азербайджан
  • 4 – Швеция
  • 3 – Австралия
  • 2 – Армения
  • 1 – Чехия

Напомним, что спикером от Украины, которая объявляла баллы, была звезда группы Go_A . Екатерина Павленко в прошлом году представляла страну на конкурсе в Нидерландах. Во время объявления балов она была одета в лаконичное черное платье и белое блузу, а на руках имела сине-желтые ленты.


Результаты голосования жюри от Украины / Скриншот по видео

Екатерина Павленко объявила баллы от Украины: смотрите видео онлайн

 

Автор: Уляна Журба