От украинской эстрады к Грэмми: стало известно, кто вошел в Национальное жюри Евровидения

В ночь с 14 на 15 февраля проходил конкурс Евровидения-2022, где победу одержала Украина с группой Kalush Orchestra. Они получили 631 балл от жюри и судьи. Впоследствии стало известно, какие звезды в Украине решали, каким странам отдать от 1 до 12 баллов.

В конкурсе Евровидения участвовало 40 стран, однако финалистов было 25. Согласно букмекерским прогнозам, Украине два месяца подряд прогнозировали блестящую победу. Так и случилось – благодаря зрительским голосованиям со всей Европы и Австралии, а также баллам судей мы с большим отрывом заняли 1 место.

Важный Абсолютный рекорд: зрители из 28 стран Европы дали максимальные баллы Kalush Orchestra

Состав Национального жюри

Ежегодно состав украинского жюри, выставляющего баллы за выступления иностранцам, меняется. В этом году он выглядит так:

Ирина Федишин – эстрадная певица;

– эстрадная певица; Вадим Лисица – продюсер, режиссер телевизионных шоу;

– продюсер, режиссер телевизионных шоу; Лукьян Галкин – украинский киновед и кинокритик, педагог;

– украинский киновед и кинокритик, педагог; Андрей Капраль – певец, солист вокальной формации "Пиккардийская терция", аранжировщик;

– певец, солист вокальной формации "Пиккардийская терция", аранжировщик; Андрей Яцкив – мультиинструменталист, дирижер, получил Грэмми в качестве продюсера за лучший саундтрек 2019 года в сериал "Чернобыль".

Жюри оценило страны следующим образом:

12 – Великобритания

– Великобритания 10 – Португалия

– Португалия 8 – Нидерланды

– Нидерланды 7 – Греция

– Греция 6 – Швейцария

– Швейцария 5 – Азербайджан

– Азербайджан 4 – Швеция

– Швеция 3 – Австралия

– Австралия 2 – Армения

– Армения 1 – Чехия

Напомним, что спикером от Украины, которая объявляла баллы, была звезда группы Go_A . Екатерина Павленко в прошлом году представляла страну на конкурсе в Нидерландах. Во время объявления балов она была одета в лаконичное черное платье и белое блузу, а на руках имела сине-желтые ленты.



Результаты голосования жюри от Украины / Скриншот по видео

Екатерина Павленко объявила баллы от Украины: смотрите видео онлайн