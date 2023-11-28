Прокуратура оспорила приговор для Остапа Ступки по делу "пьяного" ДТП

Киевская городская прокуратура считает слишком мягким наказание для актера Остапа Ступки. Он совершил ДТП на улицах столицы в апреле этого года.

Прокуратура Киева сдержала обещание и сообщила журналистам, что обжаловала решение суда по поводу ДТП с участием Остапа Ступки.

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Прокуратура подала жалобу на приговор

Прокуратура считает слишком мягким и несправедливым решение суда по поводу украинского актера. Ранее в пресс-службе органа сообщали, что будут просить назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами на 5 лет.

Сегодня подали апелляционную жалобу (на приговор суда – УНН),

– сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Что постановил суд и какая реакция сторон