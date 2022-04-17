После сообщения российского артиста Киркорова с требованием уволить Медведчука Оля Полякова обратилась к бывшему другу. Она записала эмоциональное видео.

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Оля Полякова обратилась к Киркорову

Исполнительница призналась, что ждала, когда артист нарушит молчание. Однако была удивлена, когда первое его сообщение было посвящено пророссийскому депутату.

"Тебе жаль кого – предателя, преступника, коллаборанта, человека, который непосредственно причастен к ужасам, которые рухнули на мою страну? Все свои миллиарды он десятки лет Медведчук воровал у украинцев. Он, как вампир, высасывал жизнь из Украины все эти годы. Его кум Путин выделял ему деньги, чтобы он в Украине формулировал пятую колонну, которая поддерживала политику России: подкуп местных властей, создание телеканалов, чтобы россиян встречали с цветами. Ну и этот замысел он тупо провалил", – сказала звезда.

На его руках кровь тысяч украинцев. Он – сообщник убийц и ты поддерживаешь убийцу. Ты поддерживаешь подругу Оксану, я не буду говорить, сколько ее мужу стоили проекты, которые покупались специально для нее. Она так и не обратилась к своему народу с поддержкой,

– добавила Оля Полякова.

Певица подчеркнула, что почему-то Киркорову жалко коллаборантов и предателей, а не украинцев, которых убивают и насилуют российские военные. Она также не обратилась к своему куму Путину, чтобы тот прекратил убивать и разрушать ее страну.

Тебе никого не жалко. Ты ни разу не написал мне, не поинтересовался, как я, как мои дети. Напомню тебе, что год назад ты меня подставил, когда пригласил на концерт в Дубае, где устроил фарс дружбы и объединения народов – говорил, махал флагами. Я промолчала. Думала, что это по незнанию. Нет, ты все понимал тогда и сейчас,

– заметила знаменитость.

Заметим, Оля Полякова рассказала о концерте, состоявшемся в ноябре 2020 года. Тогда звездные друзья встретились на фестивале в Дубае. Более того, выступление Поляковой помогло организовать именно Киркоров. После этого певице пришлось оправдываться, что никакого " политического подтекста" на концерте в ОАЭ не было.

"Большие артисты могут оказаться маленькими людьми. Мне стыдно, что я тебе доверяла. Мне стыдно, что я равнялась на тебя. Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой. Я презираю себя за то, что обманывала себя, но я извлекла урок", – подытожила Оля Полякова.

Обращение Поляковой к Киркорову:

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