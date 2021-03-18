Бывшая жена популярного ведущего и шоумена Владимира Остапчука – Елена Войченко впервые после развода вышла в свет с другим мужчиной. Однако сейчас женщина не объявляет о новых отношениях и отмечает, что теперь внимательнее относится к мужчинам.

После развода с Владимиром Остапчуком Елена Войченко не появлялась на публике. На днях она посетила светское мероприятие, чем изрядно ошеломила.

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Елена Войченко посетила мероприятие с мужем

На одной из столичных вечеринок Войченко побывала в компании неизвестного мужчины. Однако сейчас женщина не спешит заявлять о новых отношениях.

Не думаю, что сейчас время говорить о таких вещах. Я надеюсь, что скоро так и будет,

– поделилась Лена.

Женщина всячески избегала темы личной жизни и попросила журналистку, с которой общалась, не показывать лицо человека, в сопровождении которого пришла.

Мужчина должен быть зрелым. Прежде всего, он должен быть честным перед собой. По собственному опыту могу сказать, что если бы в начале мне человек показал, какой он есть на самом деле, вопросов бы не было никаких. Теперь я буду внимательнее к тем людям, которые любят играть,

– подчеркнула Войченко.

Елена Войченко об экс-возлюбленном

О бывшем избраннике Елена говорила неохотно. Женщина не скрывает, что после развода с Владимиром Остапчуком до сих пор больно и ей, и детям. Сейчас экс-супруги не имеют никаких отношений. Сложный период в жизни Войченко продолжается.

Я не хочу говорить о человеке, который вообще не участвует в жизни моей семьи,

– подчеркнула женщина.

Также она добавила, что Владимир видится с детьми, однако не так часто, как показывает это в инстаграме: "В школе он видится с ними, в саду. 14 секунд для того, чтобы снять сториз". Поскольку рядом с Леной была ее дочь, то она стремилась как можно скорее закрыть эту тему.

Елена Войченко об отношениях с экс-возлюбленным и другого мужчины: смотрите видео онлайн

Развод Владимира Остапчука и Елены Войченко