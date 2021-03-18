Экс-супруга Владимира Остапчука появилась на публике с другим мужчиной
Бывшая жена популярного ведущего и шоумена Владимира Остапчука – Елена Войченко впервые после развода вышла в свет с другим мужчиной. Однако сейчас женщина не объявляет о новых отношениях и отмечает, что теперь внимательнее относится к мужчинам.
Источник:ЖВЛ
После развода с Владимиром Остапчуком Елена Войченко не появлялась на публике. На днях она посетила светское мероприятие, чем изрядно ошеломила.
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Елена Войченко посетила мероприятие с мужем
На одной из столичных вечеринок Войченко побывала в компании неизвестного мужчины. Однако сейчас женщина не спешит заявлять о новых отношениях.
Не думаю, что сейчас время говорить о таких вещах. Я надеюсь, что скоро так и будет,
– поделилась Лена.
Женщина всячески избегала темы личной жизни и попросила журналистку, с которой общалась, не показывать лицо человека, в сопровождении которого пришла.
Мужчина должен быть зрелым. Прежде всего, он должен быть честным перед собой. По собственному опыту могу сказать, что если бы в начале мне человек показал, какой он есть на самом деле, вопросов бы не было никаких. Теперь я буду внимательнее к тем людям, которые любят играть,
– подчеркнула Войченко.
Елена Войченко об экс-возлюбленном
О бывшем избраннике Елена говорила неохотно. Женщина не скрывает, что после развода с Владимиром Остапчуком до сих пор больно и ей, и детям. Сейчас экс-супруги не имеют никаких отношений. Сложный период в жизни Войченко продолжается.
Я не хочу говорить о человеке, который вообще не участвует в жизни моей семьи,
– подчеркнула женщина.
Также она добавила, что Владимир видится с детьми, однако не так часто, как показывает это в инстаграме: "В школе он видится с ними, в саду. 14 секунд для того, чтобы снять сториз". Поскольку рядом с Леной была ее дочь, то она стремилась как можно скорее закрыть эту тему.
Елена Войченко об отношениях с экс-возлюбленным и другого мужчины: смотрите видео онлайн
Развод Владимира Остапчука и Елены Войченко
- Пара объявила о разрыве осенью 2019 года. Тогда Владимир и Елена Уже не жили вместе.
- В течение нескольких месяцев супруги публично выясняли отношения.
- Официальный развод состоялся 6 марта 2020 года.
- Елена заявляла о многочисленных изменах мужа, а также об отсутствии финансовой помощи на содержание двух детей. В браке, который длился 12 лет, родилась дочь Эмилия и сын Эван.
- В то же время Остапчук убеждал, что они неоднократно пытались спасти брак. И все-таки ревность и постоянные ссоры на глазах у детей привели к разводу.
- В мае 2020 года Владимир официально представил свою новую избранницу – нотариуса Кристину Горняк.
- С ней муж познакомился летом на свадьбе в Италии. Роман закрутился осенью во время участия в проекте "Танцы со звездами".
- Кристина получала в свой адрес много негативных сообщений и обвинений в разрушении семьи, однако сама заявляла, что встретила Владимира, когда его брак уже трещал по швам.
- В октябре 2020 года Остапчук женился на новой избраннице.
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