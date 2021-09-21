Остапчук неоднозначно прокомментировал скандал между Сашей Бо и Игорем Пустовитом

Скандальный развод блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита обсуждает вся страна. Не стал исключением шоумен Владимир Остапчук. Он заявил, что не вникал в ситуацию, однако неоднозначно вступился за мужчину.

Разрыв Пустовит Владимир Остапчук прокомментировал в инстаграм-сторис, отвечая на вопросы подписчиков. Его якобы не обошла эта тема, однако интервью ни одного из блогеров он не смотрел, потому что "не следит за чужой жизнью".

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Несмотря на то, что и Саша Бо, и Игорь Пустовит поливают друг друга грязью, шоумен встал на сторону последнего. По его мнению, общество всегда заступается за женщин и матерей, тогда как мужчинам достается по полной.

В этой стране мужчина всегда виноват. В любом подобном скандале сразу "абьюзер", "не мужчина" и далее по списку. Даже если отдал все имущество и поддерживаешь детей – ты виноват,

– эмоционально заявил Остапчук.

Он посоветовал экс-возлюбленным не выяснять семейный конфликт на глазах всей страны. По словам Владимира Остапчука, от публичного скандала больше всего страдают дети. У блогеров их двое – сыновья Даниил и Евгений.



Скриншот из инстаграм-сторис Владимира Остапчука

Стоит заметить, что ведущий знает, о чем говорит. В октябре 2019 года он объявил о разводе с женой Еленой Войченко после 12 лет брака. Их разрыв стал одним из самых громких в украинском шоу-бизе.

Сам Остапчук уверял, что десятки раз пытались склеить брак, но ревность и постоянные ссоры на глазах у детей никуда не исчезали.

Тогда как бывшая жена шоумена без остановки рассказывала об изменах и отсутствии финансовой помощи на содержание двух детей. Это при том, что ведущий якобы оставил Елене две квартиры, авто и половину всех сбережений – 30 тысяч долларов.

, публичный конфликт Владимира Остапчука и Елены Войченко продолжался до августа этого года. Звезда вызвал полицию на бывшую жену , а она обвиняла его в "терроризации ради пиара" . Последние два месяца эксы не выносят личное на публику.

Полный текст публикации Владимира Остапчука:

Я не особо слежу за чужой жизнью. Знаю, что оба высказались в сторону другой стороны.

Единственное, что я бы констатировал, – в этой стране мужчина всегда виноват. Априори. В любом подобном скандале сразу "абьюзер", "не мужчина" и далее по списку. Даже если отдал все имущество и поддерживаешь детей – ты виноват, к сожалению. Но с течением времени, как и у всех пар придет понимание, что в публичном выяснении в результате страдают дети, поверьте мне.