Разрыв Пустовит Владимир Остапчук прокомментировал в инстаграм-сторис, отвечая на вопросы подписчиков. Его якобы не обошла эта тема, однако интервью ни одного из блогеров он не смотрел, потому что "не следит за чужой жизнью".
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Несмотря на то, что и Саша Бо, и Игорь Пустовит поливают друг друга грязью, шоумен встал на сторону последнего. По его мнению, общество всегда заступается за женщин и матерей, тогда как мужчинам достается по полной.
В этой стране мужчина всегда виноват. В любом подобном скандале сразу "абьюзер", "не мужчина" и далее по списку. Даже если отдал все имущество и поддерживаешь детей – ты виноват,
– эмоционально заявил Остапчук.
Он посоветовал экс-возлюбленным не выяснять семейный конфликт на глазах всей страны. По словам Владимира Остапчука, от публичного скандала больше всего страдают дети. У блогеров их двое – сыновья Даниил и Евгений.
Скриншот из инстаграм-сторис Владимира Остапчука
Стоит заметить, что ведущий знает, о чем говорит. В октябре 2019 года он объявил о разводе с женой Еленой Войченко после 12 лет брака. Их разрыв стал одним из самых громких в украинском шоу-бизе.
- Сам Остапчук уверял, что десятки раз пытались склеить брак, но ревность и постоянные ссоры на глазах у детей никуда не исчезали.
- Тогда как бывшая жена шоумена без остановки рассказывала об изменах и отсутствии финансовой помощи на содержание двух детей. Это при том, что ведущий якобы оставил Елене две квартиры, авто и половину всех сбережений – 30 тысяч долларов.
Полный текст публикации Владимира Остапчука:
Я не особо слежу за чужой жизнью. Знаю, что оба высказались в сторону другой стороны.
Единственное, что я бы констатировал, – в этой стране мужчина всегда виноват. Априори. В любом подобном скандале сразу "абьюзер", "не мужчина" и далее по списку. Даже если отдал все имущество и поддерживаешь детей – ты виноват, к сожалению. Но с течением времени, как и у всех пар придет понимание, что в публичном выяснении в результате страдают дети, поверьте мне.