Розрив Пустовітів Володимир Остапчук прокоментував в інстаграм-сторіс, відповідаючи на запитання підписників. Його нібито не обійшла ця тема, однак інтерв'ю жодного з блогерів він не дивився, бо "не стежить за чужим життям".
Гаряча тема У мене був стокгольмський синдром, – Ігор Пустовіт дав власну версію шлюбу з блогеркою Сашею
Попри те, що й Саша Бо, й Ігор Пустовіт поливають одне одного брудом, шоумен став на бік останнього. На його думку, суспільство завжди заступається за жінок і матерів, тоді як чоловікам дістається по повній.
У цій країні чоловік завжди винен. У будь-якому подібному скандалі одразу "аб'юзер", "не чоловік" і далі по списку. Навіть якщо віддав усе майно й підтримуєш дітей – ти винен,
– емоційно заявив Остапчук.
Він порадив екскоханим не з'ясовувати сімейний конфлікт на очах усієї країни. За словами Володимира Остапчука, від публічного скандалу найбільше страждають діти. У блогерів їх двоє – сини Данило та Євген.
Скриншот з інстаграм-сторіс Володимира Остапчука
Варто зауважити, що ведучий знає, про що говорить. У жовтні 2019 року він оголосив про розлучення з дружиною Оленою Войченко після 12 років шлюбу. Їхній розрив став одним з найгучніших в українському шоу-бізі.
- Сам Остапчук запевняв, що десятки разів намагалися склеїти шлюб, але ревнощі та постійні сварки на очах у дітей нікуди не зникали.
- Тоді як ексдружина шоумена без перестанку розповідала про зради та відсутність фінансової допомоги на утримання двох дітей. Це при тому, що ведучий нібито залишив Олені дві квартири, авто й половину всіх заощаджень – 30 тисяч доларів.
Повний текст публікації Володимира Остапчука:
Я не особливо стежу за чужим життям. Знаю, що обоє висловились в бік іншої сторони.
Єдине, що я б констатував, – у цій країні чоловік завжди винен. Апріорі. У будь-якому подібному скандалі одразу "аб'юзер", "не чоловік" і далі по списку. Навіть якщо віддав усе майно й підтримуєш дітей – ти винен, на жаль. Але з плином часу, як і в усіх пар прийде розуміння, що в публічному з'ясуванні в результаті страждають діти, повірте мені.