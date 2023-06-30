Остапа Ступку будут судить из-за ДТП, которое он совершил: на сколько лет он может сесть за решетку

Киевская городская прокуратура направила дело Остапа Ступки в суд. Кроме этого, теперь стало известно, на сколько лет могут заключить в тюрьму народного артиста Украины.

Украинский актер, который весной этого года совершил пьяное ДТП на улицах Киева, скоро предстанет перед судом. Пока дата судебного заседания неизвестна.

Интересно Певица Alyosha принесла свои извинения матерям, которые остаются с детьми в Украине

Подробности о досудебном расследовании

Сначала Остапа Ступку обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой телесное повреждение средней тяжести. Однако после судебно-медицинской экспертизы уголовное производство переквалифицировали, поскольку из-за ДТП потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Теперь народный артист Украины может быть лишен свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Что известно о ДТП, которое устроил Остап Ступка