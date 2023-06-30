Остапа Ступку будут судить из-за ДТП, которое он совершил: на сколько лет он может сесть за решетку
Источник:Киевская городская прокуратура
Киевская городская прокуратура направила дело Остапа Ступки в суд. Кроме этого, теперь стало известно, на сколько лет могут заключить в тюрьму народного артиста Украины.
Украинский актер, который весной этого года совершил пьяное ДТП на улицах Киева, скоро предстанет перед судом. Пока дата судебного заседания неизвестна.
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Подробности о досудебном расследовании
Сначала Остапа Ступку обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой телесное повреждение средней тяжести. Однако после судебно-медицинской экспертизы уголовное производство переквалифицировали, поскольку из-за ДТП потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Теперь народный артист Украины может быть лишен свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.
Что известно о ДТП, которое устроил Остап Ступка
- Ночью 4 апреля украинский актер в нетрезвом состоянии въехал своим автомобилем Range Rover в припаркованный автомобиль Mitsubishi. Внутри автомобиля на тот момент находился 38-летний мужчина, его госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
- Известно, что Остап Ступка управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле.
- 6 апреля состоялось судебное заседание: Остапу Ступке избрали меру пресечения — домашний ночной арест до 5 июня. Позже его продлили до 5 июля. Это означает, что до 5 июля 2023 артисту запрещено покидать дом во временном промежутке с 22:00 до 06:00. Также по первому вызову следователя актер вынужден приезжать, не отлучаться без разрешения и сообщать об изменении своего места жительства.
- Ярослав, автомобиль которого протаранил Остап Ступка, признался, что народный артист в больнице посетил его лишь на шестой-седьмой день после аварии.