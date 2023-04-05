Журналисты связались с Остапом Ступкой по телефону, его голос был взволнован. Раньше мы рассказывали подробности этого ДТП.

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Как Ступка прокомментировал аварию в Киеве

Актер не стал опровергать новость о ДТП, однако и не подтвердил ее. Ступка взволнованым голосом отказался от комментариев.

Нет, не могу комментировать. Вообще никак не могу комментировать,

– сказал Ступка.

В полиции ранее отмечали, что задержали виновника, сейчас ведется следствие. Если вину докажут, нарушителю грозит до трех лет лишения свободы, а также у него изъят водительские права на 3 – 5 лет.

Первые кадры по ДТП

Ночные фотографии аварии с участием, вероятно, автомобиля Остапа Ступки появились в "Телеграф".



Авария в Киеве, вероятно, с Остапом Ступкой / Фото "Телеграф"

На кадрах видно, что наехавший на другую машину Range Rover не очень поврежден. Однако на фотографиях не видно виновника, так что пока нельзя утверждать, что это действительно был Остап Ступка.



Авария в Киеве, вероятно, с Остапом Ступкой / Фото "Телеграф"

Что известно о ДТП, вероятно, с Остапом Ступкой: главное