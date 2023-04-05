Журналісти звязалися з Остапом Ступкою телефоном, його голос був схвильованим. Раніше ми розповідали подробиці цієї ДТП.

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Як Ступка прокоментував аварію в Києві

Актор не став спростовувати новину про ДТП, проте й не підтвердив її. Ступка стурбованим голосом відмовився від коментарів.

Ні, не можу коментувати. Взагалі ніяк не можу коментувати,

– сказав Ступка.

У поліції раніше наголошували, що затримали винуватця, наразі ведеться слідство. Якщо провину доведуть, порушнику загрожує до трьох років позбавлення волі, а також у нього вилучать права водія на 3 – 5 років.

Перші кадри з ДТП

Нічні фотографії аварії за участю, ймовірно, автомобіля Остапа Ступки з’явилися у "Телеграфа".



Аварія у Києві, ймовірно, з Остапом Ступкою / Фото "Телеграф"

На кадрах видно, що Range Rover, який наїхав на іншу машину, не дуже пошкоджений. Проте на світлинах не видно винуватця, тож поки не можна стверджувати, що це дійсно був Остап Ступка.



Аварія у Києві, ймовірно, з Остапом Ступкою / Фото "Телеграф"

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