Угрожает лишение свободы на 3 года: Остапу Ступке сообщили о подозрении после ДТП в Киеве

Полиция Киева объявила подозрение виновнику ДТП в Киеве о нарушении ПДД. СМИ считают, что аварию совершил актер Остап Ступка.

Полиция Киева объявила подробности после ДТП в Голосеевском районе Киева. Виновнику аварии, вероятно, Остапу Ступке, сообщили о подозрении в совершении преступления – нарушении правил безопасности дорожного движения.

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Вероятно, Ступцы сообщили о подозрении

По данным полиции, нашедшему на легковушку водителю внедорожника объявили подозрение в пользовании транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это автопроисшествие угрожает водителю тремя годами лишения свободы, а также лишением прав управлять транспортом от трех до пяти лет.

В столичной полиции добавляют, что водитель внедорожника уже задержан – его поместят в изолятор временного содержания. Пострадавший сейчас находится в больнице: у него травмы разной степени тяжести.

Известно и то, что автомобиль Range Rover изъяла полиция, машину могут арестовать.



Кадр с места аварии / Фото "Телеграф"

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