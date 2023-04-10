В Национальном драматическом театре имени Ивана Франко показали спектакль "Кориолана". Ранее роль Синиция Велута исполнял актер Остап Ступка, но на этот раз его заменили Виталием Ажновым.

Смотрите также Остапу Ступке избрали меру пресечения после совершения ДТП в Киеве: как его наказали

Что говорят в театре об Остапа Ступке

В сообщении представители театра не упомянули о замене. И в комментариях у них поинтересовались, почему театр не осуждает поведение своего работника.

В театре ответили, что не будут увольнять Остапа Ступку, потому что ценят его как актера.

Остап Ступка – актер нашего театра. Мы ценим его актерское дарование, любим и уважаем как коллегу. Остап Богданович продолжит играть представления в нашем театре, если иное не будет определено судом. Конечно, ситуация, которая произошла, глубоко расстроила всех. Мы желаем пострадавшему скорейшего выздоровления,

– сообщили в театре Франко.



Театр Франко о Ступке / Скриншот по фейсбуку

Напомним, актер находится на ночном домашнем аресте. Ему может грозить три года в тюрьме и лишение прав управлять транспортным средством от трех до пяти лет.

Остап Ступка совершил ДТП: что известно