У Національному драматичному театрі імені Івана Франка показали виставу "Коріолана". Раніше роль Сініція Велута виконував актор Остап Ступка, але цього разу його замінили Віталієм Ажновим.

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Що кажуть в театрі про Остапа Ступку

У дописі представники театру не згадали про заміну. Та в коментарях у них поцікавилися, чому театр не засуджує поведінку свого працівника.

У театрі відповіли, що не звільнятимуть Остапа Ступку, бо цінують його як актора.

Остап Ступка – актор нашого театру. Ми цінуємо його акторське обдарування, любимо і поважаємо як колегу. Остап Богданович продовжить грати вистави в нашому театрі, якщо інше не буде визначено судом. Звісно, ситуація, що сталася глибоко засмутила всіх. Ми бажаємо постраждалому якнайшвидшого одужання,

– повідомили в театрі Франка.



Театр Франка про Ступку / Скриншот з фейсбуку

Нагадаємо, наразі актор перебуває на нічному домашньому арешті. Йому може загрожувати три роки у в'язниці й позбавлення прав керувати транспортним засобом від трьох до п'яти років.

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