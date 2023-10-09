Поливают грязью, – Остап Ступка ответил на хейт из-за "пьяного" ДТП в Киеве

Актер Остап Ступка после ДТП получил немало негативных комментариев в свою сторону. Он объяснил, почему, по его мнению, люди его захейтили.

Остапа Ступку раскритиковали не только из-за ДТП, но и из-за интервью, в котором он назвал аварию "злым фатумом". Актер считает, что хейт полился только потому, что он публичный человек.

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Остап Ступка ответил на хейт

"Я так себе думал, это потому, что, человек то публичный и надо его захейтить. Он же для того и публичный. Я думал, откуда это? Кто эти люди, сидящие и пишущие эту чепуху, поливают грязью? Наверное, они в театр не ходят. А может, ходят. В кино ходят или не ходят? А телевизор смотрят? Может, это способ самовыражения? Но ведь есть другие способы самовыражения, более гуманистические, чем ненавидеть друг друга", – считает актер.

По мнению Остапа Ступки, в сложное время обществу наоборот нужно сплачиваться и поддерживать друг друга, что бы ни произошло: "На самом деле мы все под Богом ходим".

Актер сообщил, что вся история вокруг ДТП скоро завершится. Для него главное, что все вышли в живых из этой аварии.

Слава Богу, что все живы-здоровы и все. Железо это такое дело, поремонтируем. Я думал, что это такое. Это испытание для меня. Это испытание, как человек себя поведет. Останется ли человек человеком, не очерствеет ли, не станет черной и отрицательной энергией не станет поливать других. Я не начну, потому что я этим не занимаюсь,

– сказал Ступка.

Что известно о ДТП и хейте после